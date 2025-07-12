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「一張非法無效的廢紙」南海仲裁案九周年 陸外交部強硬3點聲明

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸外交部在南海仲裁案九周年再批該裁決是一張非法的廢紙。圖為仲裁案9年前即2016年做出裁決後，新華網特別發布一個專門網頁，駁斥仲裁結果。圖／取材自新華網
陸外交部在南海仲裁案九周年再批該裁決是一張非法的廢紙。圖為仲裁案9年前即2016年做出裁決後，新華網特別發布一個專門網頁，駁斥仲裁結果。圖／取材自新華網

大陸外交部發言人在「南海仲裁案」九周年的今天，以答記者問的方式回應稱，南海仲裁案的有關「裁決」是一張非法無效沒有拘束力的廢紙。奉勸有關國家不要再拿非法「裁決」這張廢紙說事，更不要企圖以此為藉口進行侵權挑釁，其結果只能是得不償失，自食惡果。

據大陸外交部今天下午發出的聲明，記者提問：日前，菲律賓外交部就「南海仲裁案裁決」出台9年發表聲明，菲律賓外長在相關研討會發表主題演講。請問中方對此有何評論？

發言人答，中方在「南海仲裁案」問題上的立場一貫且明確，有關「裁決」是一張非法無效沒有拘束力的廢紙。中國不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該「裁決」影響。

接著，大陸外交部發言人再提出三點主張：

第一，「南海仲裁案」違反了國際法基本原則。他說，菲律賓單方面提起「仲裁」，沒有履行事先充分交換意見的必要前提，違背中菲達成的通過協商和平解決爭議的共識，違反《南海各方行為宣言》有關直接當事國通過友好磋商談判和平解決爭議的規定，違背了「約定必須遵守」「禁止反言」等國際法基本原則。

第二，「南海仲裁案」違反了《聯合國海洋法公約》。發言人稱，陸地領土問題不屬於《公約》管轄範疇。海洋劃界問題早在2006年就已被中國明確排除出「強制仲裁」等程序。菲方無視中方聲明，執意提起「仲裁」是對《聯合國海洋法公約》爭端解決機制的濫用。

他稱，「仲裁庭」越權審理，侵害了中國作為《公約》締約國自主選擇爭端解決方式的權利。其行為完全背離《公約》目的宗旨，嚴重損害《公約》的完整性和權威性，嚴重衝擊國際海洋法治。許多國際權威法學專家，包括國際法院前院長、國際海洋法法庭前法官都認為「裁決」有嚴重謬誤。

第三，「南海仲裁案」違背了南海的基本事實。發言人表示，「仲裁庭」在事實認定和適用法律上有重大缺陷，所作的「裁決」錯誤明顯，漏洞百出。「裁決」把南沙最大島嶼，有著50萬平方公尺的太平島判定為岩礁而非島嶼，並進而認定南沙群島沒有任何島礁可以產生專屬經濟區和大陸棚。這完全不符合《公約》規定。如果按照這個「標準」，許多國家的主張都是非法的，世界海洋格局將被改寫。

最後大陸外交部發言人表示，中國始終致力於同南海其他當事國透過談判和平解決爭議，同東協國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動早日達成「南海行為準則」，為維護南海和平穩定提供有力的制度保障。我們奉勸有關國家不要再拿非法「裁決」這張廢紙說事，更不要企圖以此為藉口進行侵權挑釁，其結果只能是得不償失，自食惡果。

菲律賓 太平島 外交部 南海仲裁

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