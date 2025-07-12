談會見魯比歐 王毅：確保中美兩艘巨輪不偏航、不失速，更不能相撞

大陸外長王毅在結束出席東亞合作年度系列外長會後接受中國媒體採訪時，被問到與美國國務卿魯比歐見面，中方如何看待當前和下階段的中美關係發展？他對此表示，與魯比歐會見時，雙方的一個共同著眼點，就是要把兩國元首達成的重要共識真正變成具體的政策和實際的行動。這樣才能像習近平主席所說那樣，確保中美兩艘巨輪，不偏航、不失速，更不能相撞。

王毅表示，在多邊場合舉辦雙邊會見，這是國際習慣作法。吉隆坡召開的系列外長會為中美的接觸提供了一個平台。雙方都意識到中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，事關兩國、影響全球。所以，既然要會晤，就要認真嚴肅地談，就要本著對兩國人民、對世界、對歷史負責的態度坦誠交流。

他表示，雙方的一個共同著眼點，就是要把兩國元首達成的重要共識真正變成具體的政策和實際的行動。這樣才能像習近平主席所說那樣，確保中美兩艘巨輪，不偏航、不失速，更不能相撞。這次的會晤是建設性的，雙方本著相互尊重的精神進行了平等對話。

王毅說，中方全面闡述了我們對待中美關係的原則立場，相信增進了美方對中方的了解，也為兩國外交團隊下一步的交往鋪設了道路。可以用幾個字來概括一下，那就是：加強接觸、防止誤判、管控分歧、拓展合作。

他指出，如果從歷史演進和人類整體的視角來看，中美兩個大國確實擁有廣泛共同利益，也存在著廣闊的合作空間。雙方有責任，也有可能找到一條新時期中美在這個星球上的正確相處之道，這將是兩國人民之福，也是世界各國所盼。

另被問到外長會期間正值美國宣布將向多國徵收高額關稅，東南亞國家首當其衝，中國將如何同區域國家攜手應對？

王毅則表示，當前國際情勢可謂變亂交織，變的一面還在發展，亂的一面更為突出。單邊或多邊、封閉或開放、團結或分裂，各國都要做出選擇。

他說，習近平主席曾明確指出，開放帶來進步，封閉導致落後。中國的選擇是更加開放。這既是中國發展壯大的基本經驗，也是歷史向前邁進的必然邏輯。

他表示，中國主動向最不發達國家和整個非洲提供100%產品零關稅待遇，全面完成中國—東協自貿區3.0版談判，開創東協—中國—海合會峰會跨區域合作新模式。與之形成對比的是向各國徵收高額關稅，這種做法明顯違反世貿組織規則，幹擾產供鏈穩定運行，拖累世界經濟復甦發展，不負責任、不得人心、也不可持續。

王毅強調，中國將繼續同地區各國堅定地站在一起，團結合作、聯合自強，始終做多邊主義的倡導者、自由貿易的捍衛者、開放發展的貢獻者。