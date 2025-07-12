策進會：港澳人士來台將增「長期居留」提供彈性選擇

陸委會與策進會攜手台南市政府於11日在台南市政府永華市政中心舉辦「港澳人士來台居留定居修法說明及座談會」。陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水表示，政府將新增「長期居留」項目，為有不同需求的港澳人士提供更彈性的選擇，港澳朋友的心聲，政府都非常重視。

據策進會網站消息，這次座談會由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水與台南市政府民政局副局長吳明熙共同主持，內政部移民署移民事務組科長林勤淵、勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心科長王續蓉、經濟部投資審議司專員李玠錚出席，向港澳朋友說明政策法規及解答疑問。

中華民國移民商業同業公會理事長王炳元、台灣各大學香港校友會榮譽會長麥業成亦到場支持。

座談會說明居留定居相關政策及法規，協助移居台灣的港澳朋友在台安身立命，座談會吸引眾多居住在台南的港澳新住民參加，與政府代表直接面對面溝通。

盧長水致詞時表示，政府關心港澳人士在台的適應情形，陸委會與策進會自2023年起已在全台辦理超過數10場「關懷港澳人士居留定居座談會」及生活適應、心理輔導、運動公益等活動，累計有數千名港澳朋友參加。

盧長水也說，為協助已在台居留的港澳朋友順利定居，策進會亦協同政府相關機關提供相關輔導服務。據統計，2019年迄今年5月，已有超過近5萬7000名港澳人士取得居留許可，除了就學及工作等僅能在台居留，無法申請定居者，其他符合定居資格條件獲准在台定居者約1萬900名，核准率高達78%。而2024年獲准定居人數達2024人，相較2023年的1659人成長了22%。

針對外界關切居留定居制度的調整，盧長水說明，政府歡迎港澳朋友來台尋求發展機會的立場不變，始終秉持開放與關懷的態度，也期待大家在台灣安身立命、開創新生活。然而面對近年港澳局勢的急遽變化，以及中共對台統戰與滲透不斷加劇，為維護台灣珍貴的自由民主生活方式，政府有必要全面檢視現行港澳居民居留與定居的制度，強化安全管理，以回應社會各界的關注。

盧長水補充，針對未來制度的調整方向，政府將新增「長期居留」項目，為有不同需求的港澳人士提供更彈性的選擇。針對港澳朋友曾經反映的問題與心聲，政府皆非常重視，這次修法也會將相關意見納入，一併整體考量。新制上路時，基於信賴利益和權益維護，也會有一個合理的過渡期，請目前已經在台居留的港澳朋友放心，安心在台生活。

吳明熙致詞表示，台南是一個具多元文化且歷史悠久的城市，有山、有水、有古蹟、有美食，非常適合港澳新住民落地築夢、成家立業。

他說，為照顧港澳新住民，市府也特別成立新住民專案小組，結合教育、衛生等局處，整合資源，傾力照顧新住民。台南市政府新住民照顧與輔導專屬網站也設有「香港專區」，讓港澳新住民能得到第一手生活訊息，更順利地融入台灣社會。希望市府未來持續和陸委會攜手合作，照顧更多港澳新住民。

王炳元則說，台灣中央政府結合地方政府及民間團體舉辦各種活動，深入基層、關懷照顧移居來台的港澳朋友，是世界各國所難望項背的。麥業成也表示，感謝政府舉辦座談會和各種活動，協助港澳新住民解決居留定居和生活適應的問題，港澳朋友只要誠心移居台灣，遵循政府法規，相信一定能夠順利定居。