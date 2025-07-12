韓產業官員：美要求韓國配合美國在造船上共同遏制中國

南韓政府官員11日表示，美國總統特朗普對與南韓在造船領域開展合作表現出積極意向，但前提是韓方在該領域參與美方牽制中國的戰略。

據韓聯社報導，南韓產業通商資源部通商政策局局長張成吉（音）當天在國會出席一場貿易談判主題討論會時表示，美方提出韓美合作應建立在聯合牽制中國的基礎上，造船業是其中最具代表性的領域。

他指出，美國對中國造船業的發展感到危機感，正將南韓視為攜手抗衡中國造船業的戰略合作夥伴。未來在推進韓美造船合作過程中，美方可能要求韓企減少使用中國產材料等，以達到對華牽制目的。

張成吉強調，這種合作並非單純的產業層面協作，而是附帶「共同遏制中國」前提條件的一體化合作框架。政府正從整體戰略層面出發，研究包括如何規避或爭取豁免《瓊斯法案》（Jones Act）在內的具體合作方案。

張成吉還就汽車領域的貿易問題指出，美國視南韓對美汽車出口順差為最需解決的問題之一，明確表態若該問題未得到改善，將不會考慮下調或取消關稅。

張成吉指出，美方的基本立場是要求南韓加大對美投資並更多采購美國商品，尤其是能源與農產品。當前美國在強烈要求擴大對美採購的同時，提出以此作為互降關稅和調整個別品目關稅的交換條件。