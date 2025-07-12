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陸駐菲律賓大使館批美 逼迫中方接受南海非法裁決

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
今年5月，菲律賓農業部漁業暨水資源局（BFAR）譴責中國海警船（左）在南海希望礁附近使用水砲，側面撞擊了一艘正在執行研究任務的菲律賓漁業船。美聯社
今年5月，菲律賓農業部漁業暨水資源局（BFAR）譴責中國海警船（左）在南海希望礁附近使用水砲，側面撞擊了一艘正在執行研究任務的菲律賓漁業船。美聯社

南海仲裁案9周年之際，對於美國駐菲律賓大使羅玫凱近日表示，該裁決具有終局性和約束力，批評中方在南海的主張缺乏依據，並持續採取擴張性、脅迫性行動等。中國大陸駐菲律賓大使館12日回應說，美國駐菲大使等少數國家駐菲使節罔顧事實、顛倒黑白，每年在「非法裁決」周年之際，企圖逼迫中方接受非法裁決。這種行徑注定是徒勞的，中方對此堅決反對。

大陸駐菲律賓大使館12日，就羅玫凱和英國駐菲大使博菲爾斯、加拿大駐菲大使哈特曼、德國駐菲大使普法弗諾施克、日本駐菲大使遠藤和也等人，於11日在菲律賓智庫Stratbase舉行的論壇上，就南海仲裁案裁決的相關發言做出回應。

中國駐菲律賓大使館發言人首先表示，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫的、明確的、堅定的。南海仲裁案本質上是一場披著法律外衣的政治鬧劇。

中國駐菲律賓大使館發言人接著稱，美國駐菲大使等少數國家駐菲使節罔顧事實、顛倒黑白，每年在「非法裁決」推出周年之際，大肆炒作、製造虛假敘事，企圖逼迫中方接受非法裁決。這種行徑注定是徒勞的，中方對此堅決反對。

中國駐菲律賓大使館發言人指控，世人皆知，無論是「仲裁庭」的發起還是後續炒作，都有域外國家的策劃和操弄，目的就是攪亂南海，從中謀利。世界上越來越多國家已看清這出鬧劇的本質，中方的立場恰恰是在維護國際法治精神，維護《聯合國海洋法公約》的嚴肅性。

中國駐菲律賓大使館發言人認為，在中國和東協各國共同努力下，南海的形勢是穩定的，航行和飛越自由得到有效保障。中方正和東協國家加快磋商，爭取盡早達成「南海行為準則」，構建和平、合作、友好的南海新敘事。一切企圖興風作浪、挑撥是非的行徑都將破產。

南海仲裁案，是指菲律賓以中國在西菲律賓海（陸稱南中國海）中菲爭議海域基於「九段線」的海洋權益主張及中方的海洋執法和島礁開發活動已違反《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）為由向國際海洋法法庭提出，不過，2013年，中國正式拒絕參與仲裁案；後，2016年7月12日，在中國缺席的情況下，仲裁庭公布仲裁結果，支持菲律賓在此案相關問題上的幾乎全部訴求。

值得注意的是，大陸外交部長王毅11日在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會時，也就「南海仲裁案」闡明中方立場。王毅表示，菲律賓單方面提起的「南海仲裁案」，一開始就不具備啟動仲裁的法律要件，並觸犯了「禁止反言」的國際法準則。菲方訴求的實質事關中國南沙群島的領土主權，也直接涉及海洋劃界。而領土問題不屬於《聯合國海洋法公約》管轄範疇。

他表示，無論是「仲裁庭」的發起或後續炒作，都有域外國家的策劃和操弄，目的就是攪亂南海，從中謀利。世界上越來越多國家已看清這齣鬧劇的本質。

菲律賓 大使館 南海仲裁

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