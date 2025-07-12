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沒跟解放軍合作也算威脅 陸禾賽科技被列黑名單起訴美政府敗訴

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國法院裁定，大陸光學雷達製造商禾賽科技（Hesai Group）在對美國政府提起的訴訟中敗訴。圖為禾賽為瑞士的自動駕駛解決方案供應商Embotech AG提供的光學雷達與感知軟體，已應用於BMW位於德國的智慧工廠內部。 取自禾賽科技官網
美國法院裁定，大陸光學雷達製造商禾賽科技（Hesai Group）在對美國政府提起的訴訟中敗訴。圖為禾賽為瑞士的自動駕駛解決方案供應商Embotech AG提供的光學雷達與感知軟體，已應用於BMW位於德國的智慧工廠內部。 取自禾賽科技官網

美國法院11日裁定，大陸光學雷達製造商禾賽科技（Hesai Group）在對美國政府提起的訴訟中敗訴。據路透社，這家光達製造商起訴美國政府，稱其被列入涉嫌與北京軍方合作的公司黑名單。但美國哥倫比亞特區地方法院裁定，美國國防部認定禾賽公司「為中國國防工業基礎」做出貢獻，有大量證據支持，這些證據反映了光達的軍事應用、中國光達製造商引致的國家安全擔憂以及禾賽公司與中國機構的合作。

禾賽科技的光達感測器可協助自動駕駛汽車和駕駛輔助系統取得道路的三維地圖，該公司於去年年初與十多家其他公司一起被列入該名單。

該公司對此認定提出質疑，並表示其與「中國軍方或任何其他軍事機構」沒有任何關係，其產品「嚴格用於商業和民用」。

法院指出，只要一家實體生產的技術有明顯的軍事用途，即便產品同時也具有商業用途、也並未直接提供給中國軍方使用，也足以認定該實體「對中國國防工業基礎有貢獻」。

美國國防部去年1月將禾賽與其他十多家公司列入黑名單，警告美國實體和公司與這些企業開展業務將有國家安全風險。

禾賽對此在去年5月提起訴訟，辯稱沒有任何中國政府實體或軍事實體試圖對禾賽的管理、戰略或研發業務施加影響或控制，並說公司大部分股權由中國境外的股東持有。五角大廈其後一度將禾賽從黑名單移除，但到了去年10月，又重新將禾賽科技列入涉嫌助中國軍方清單。而被重新列入後，禾賽科技聯合創辦人兼執行長李一帆當時即稱，將起訴美國政府。如今確定敗訴。

黑名單 美國國防

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