美參聯會主席凱恩：朝鮮與中國正推進前所未有的軍力增強

綜合路透社、南韓朝鮮日報報導，11日在龍山國防部大樓召開的第22次韓美日參聯會主席會議（Tri-CHOD）中，美國參謀聯席會議主席凱恩在開場發言中表示，「北韓和中國正推進前所未有的軍力增強，其明確意圖是推進各自的議程。我們必須正視這一點。」

他表示：「11年前的首次韓美日參聯會主席會議僅限於（solely limited）針對朝鮮的核武器與導彈的威脅。」朝鮮日報對此解讀說，凱恩的言下之意是，韓美日安保合作的對象與以往不同，應當超越朝鮮，將中國等國也包括在內。

據朝鮮日報公布的影像，凱恩還強調，現在是重要的時刻，美日韓三方應進行合作，藉由像「自由邊緣」（Freedom Edge）這樣的三方多領域演習，以符合日漸增加的共享數據、彼此學習、以及建立互信的需求。

他接著指出，北韓和中國正推進前所未有的軍力增強，其明確意圖是推進各自的議程。我們必須正視這一點。我們必須能展現意志，在彼此的夥伴關係上必須採取開創、積極主動的態度，以確保三方的領導者及各階層都了解並信賴彼此。

朝鮮日報報導稱，韓國聯參謀長金明秀、美國參聯會主席凱恩、日本統合幕僚長吉田圭秀正出席了本次會議，3國共同評估了包括朝鮮軍事威脅在內的地區安保環境，商討了加強韓美日安保合作的方案。這是韓美日參聯會主席面對面會議首次在韓國舉行。美國印太司令塞繆爾·帕帕羅、駐韓美軍司令澤維爾·布倫森、駐日美軍司令史蒂芬·喬斯特等人也列席了當天的會議。

路透社報導，韓國國防部稱，韓國、日本和美國週五舉行了聯合空中演習，演習涉及美國一架 B-52 戰略轟炸機和三國戰鬥機，演習地點在國際水域。報導稱，這是美國B-52H戰略轟炸機今年首次部署到朝鮮半島進行演習，旨在加強對北韓日益增加的核威脅和飛彈威脅的威懾。

美國參謀聯席會議也發出聲明稱，三國國防部長重申，三邊安全合作在促進朝鮮半島和印太地區的和平與繁榮方面發揮關鍵作用。他們重點討論了深化合作的各種方式，以確保該地區的和平與穩定。