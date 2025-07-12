王毅一天見4個五眼聯盟外長 見澳外長：堅持正確定位就能穩定發展

在澳洲總理艾班尼斯今天展開訪問中國大陸行程的前夕，大陸外交部長王毅昨11日在吉隆坡會見澳洲外交部長黃英賢。王毅表示，過去3年，中澳關係穩定下來、實現轉圜並取得正面成果，證明只要堅持夥伴關係的正確定位，兩國關係就能穩定發展，不斷取得成果。澳方奉行理性務實的對華政策，符合兩國利益，也符合時代潮流。而黃英賢也表示，澳洲奉行一中政策沒有變化，不支持「台獨」。

王毅說，中方願同澳方一道努力，籌備好下階段高層交往，保持改善勢頭，妥善管控分歧，以更加積極的態度推動中澳全面戰略夥伴關係向前發展。

黃英賢表示，澳方致力於發展積極務實的對華關係。雙方正抓緊籌備高層交往，期待能有正面成果。澳中在貿易、旅遊等領域對話合作持續取得進展，人員往來日趨活躍。澳方堅持奉行一個中國政策沒有變化，不支持「台獨」，願同中方坦誠溝通、深化合作，推動兩國關係持續向好發展。澳方支持東協中心地位，致力於維護區域和平穩定。

同日，王毅在吉隆坡也會見英國外交大臣拉米，並「應約」與加拿大外長阿南德會面。加上同天他也會見了美國國務卿魯比歐，形同在一天之內會見了四個「五眼聯盟」國家的外長。

與拉米會見時，王毅表示，在習近平主席同施凱爾首相策略引領下，中英關係走上改善發展的正軌。雙方要重拾戰略夥伴初心，掌握互利合作大勢，堅持相互尊重，妥善處理分歧，回應兩國各界期待。今年是二戰勝利80週年。作為戰後秩序的共同締造者和聯合國安理會常任理事國，中英也應共同履行國際義務，捍衛二戰勝利成果，維護自由貿易體制，為世界和平與發展做出新的貢獻。

拉米表示，當前英中關係改善發展動能積極，各層級交往日益頻繁。英方期待同中方進一步加強溝通，採取更多實質行動，推動經貿等各領域合作。英方堅持一項中國政策，致力於發展穩定、成熟的對華關係。雙方也針對伊朗核子、烏克蘭危機等國際和區域熱門議題交換了意見。

與阿南德會面時，王毅表示，今年是中加建交55週年、建立策略夥伴關係20週年，是總結過往、思考未來的重要契機。上個月，李強總理同卡尼總理進行了積極、建設性通話。卡尼總理提出重新校準中加關係，進行更多交流合作，中方表示贊同。

王毅強調，中加關係過去幾年歷經波折，其中的是非曲直是清楚的。中加之間沒有領土爭端，沒有地緣矛盾，完全可以成為相互成就的夥伴。雙方要進一步落實兩國總理達成的重要共識，以更客觀理性的態度看待對方，以更積極開放的精神加強合作。中方反對泛化國家安全無理打壓中國企業，希望加方為中國企業投資營運提供良好營商環境。

王毅說，美國濫施關稅，破壞國際經貿秩序，拖累全球經濟成長，甚至向小國、窮國加徵高關稅。而中國堅持多邊主義和自由貿易，主動向最不發達國家提供100%產品零關稅待遇，透過分享發展機會推進各國的共同現代化。面對紛繁複雜的國際情勢，各國應堅持以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，堅持大小國家一律平等，堅持不干涉內政，堅持國與國和平共處。大國尤其應發揮帶頭作用，摒棄所謂先有實力、後有和平的強權邏輯。