南海仲裁案9周年 王毅：域外國家的策劃和操弄 目的是擾亂南海

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅11日在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會時就「南海仲裁案」闡明中方立場。王毅表示，菲律賓單方面提起的「南海仲裁案」，一開始就不具備啟動仲裁的法律要件，並觸犯了「禁止反言」的國際法準則。菲方訴求的實質事關中國南沙群島的領土主權，也直接涉及海洋劃界。而領土問題不屬於《聯合國海洋法公約》管轄範疇。他表示，無論是「仲裁庭」的發起或後續炒作，都有域外國家的策劃和操弄，目的就是攪亂南海，從中謀利。世界上越來越多國家已看清這齣鬧劇的本質。

南海仲裁案是由菲律賓針對中國大陸基於「九段線」的海洋權益主張是否違反《聯合國海洋法公約》，向國際海洋法法庭提起的仲裁案，仲裁庭2016年7月12日做出裁定，認定，中國對九段線範圍內的資源擁有「歷史性權利」的主張，並無法律基礎，違反了《聯合國海洋法公約》，仲裁庭並認定包括南沙群島自然面積最大的太平島在內的所有南沙群島只算是礁而非島，最多只能產生領海、不能產生專屬經濟區。但中國大陸當年就已表明該裁決是無效的，沒有拘束力，中國不接受、不承認。

今天就是仲裁案做出仲裁9周年，菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）昨11日在預錄的影片中說，常設仲裁法院的判決和聯合國海洋法公約，是菲律賓海洋政策的基石。她並稱，中國持續無視仲裁結果，透過非法、恫嚇及侵犯行為，危及菲律賓的海洋利益，以及區域穩定與繁榮，令人擔憂。

王毅的談話顯然是針對菲律賓的動作而來。他表示，菲律賓單方面提起的「南海仲裁案」，沒有履行事先充分交換意見的必要前提，違背了作為仲裁基礎的當事方同意原則，一開始就不具備啟動仲裁的法律要件。菲方做法違反了《南海各方行為宣言》有關直接當事國透過友好談判和平解決爭議的規定，背棄了菲律賓在中菲雙邊協議中所作承諾，觸犯了「禁止反言」的國際法準則。

王毅說，儘管「仲裁事項」被做了各種包裝，但菲方訴求的實質事關中國南沙群島的領土主權，也直接涉及海洋劃界。而領土問題不屬於《聯合國海洋法公約》管轄範疇，海洋劃界早在2006年就已被中國政府聲明明確排除。聯合國五個常任理事國中除美國未加入《公約》外，其他四國也都作出了排除性聲明。 「仲裁庭」構成越權審理，濫用了《公約》爭端解決機制，衝擊了國際海洋法治，是打著《公約》旗號做違反《公約》的事情。

王毅說，「仲裁庭」在事實認定和法律適用上更存在重大缺陷，錯誤百出，尤其把南沙最大島嶼，有著50萬平方米的太平島判定為岩礁，進而認定南沙群島沒有任何島礁可以產生專屬經濟區和大陸架。這完全不符合南海的事實，也不符合《公約》規定。

他說，如果按照這個標準，世界海洋格局要被改寫。美日等一些國家的島礁同樣將失去主張海洋權益的依據，難道你們也願意放棄聲索嗎？

王毅強調，世人皆知，無論是「仲裁庭」的發起或後續炒作，都有域外國家的策劃和操弄，目的就是攪亂南海，從中謀利。世界上越來越多國家已看清這齣鬧劇的本質，中方的立場恰恰是在維護國際法治精神，維護《公約》的嚴肅性。

他表示，在中國和東協各國共同努力下，南海的情況是穩定的，航行和飛越自由得到有效保障。中方正同東協國家加快磋商，爭取儘早達成「南海行為準則」，建構和平、合作、友善的南海新敘事。一切企圖興風作浪、挑撥是非的行徑都將破產。