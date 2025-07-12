檢疫協定生效 日本牛肉有望恢復出口大陸

面對美國發起的關稅戰，中國大陸與日本關係有改善跡象，繼水產品禁令鬆綁後，日方昨天宣布關於日牛的「動物衛生檢疫協定」已生效，雙方將圍繞食品衛生和檢疫方面全面開展談判，日本牛肉有望恢復出口中國大陸。

據共同社消息，日本政府昨天宣布，恢復牛肉對中國大陸出口前提的「動物衛生檢疫協定」已生效。為盡快恢復出口，雙方將圍繞食品衛生和檢疫方面開展談判。

大陸於二○○一年起暫停日本牛肉進口。上述協定雙方二○一九年就已簽署，但北京的生效程序此前陷入停滯。另，大陸海關總署已批准三家日本水產品出口商的註冊登記。

報導還指，日本自民黨幹事長森山裕昨天在大阪與中共政治局委員兼大陸副總理何立峰會談約半小時，就恢復牛肉進口交換了意見。日方租借新的大貓熊也成為議題，何立峰表示這對國民交流而言很重要。

不過，大陸外交部發言人毛寧昨天回應共同社提問時，並未正面證實協定生效，僅稱「不了解具體情況，建議向中方的主管部門詢問」。

另據新華社，何立峰昨天出席「大阪世博會中國國家館日」，表示中日是搬不走的近鄰，願同日方一道「共同致力於推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係」。官方消息亦未指何立峰與森山裕有「會談」，僅提及「友好交流」。

東海上空 再傳共機日機異常接近

此外，日本防衛省十日宣布，連兩日在東海公海上空有架「殲轟─７」接近日方YS-11EB電偵機，共機從空自飛機後方向右斜下方接近，在超越後又轉向再度接近，最近時水平距離約卅公尺，這是可能引發偶發性衝突的「異常接近」。日本外務事務次官船越健裕已向中共駐日大使吳江浩表達嚴重關切。這也是六月初以來日方二度公布類似事件。