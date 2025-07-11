南海仲裁案9周年 王毅：把太平島判為岩礁 世界海洋格局要被改寫

今年是南海仲裁案9周年，2016年7月12日仲裁結果出爐時，大陸官方就激烈反對，中共政治局委員兼外長王毅11日在仲裁案9周年前夕，特別點出我方實控的太平島，強調把太平島判為岩礁完全不符合南海的事實，「如果按照這一標準，世界海洋格局要被改寫」。

據大陸外交部官網，王毅11日在吉隆坡出席東協外長系列會議期間，針對「南海仲裁案」表達立場。

他指出，菲律賓單方面提起的「南海仲裁案」，沒有履行事先充分交換意見的必要前提，違背了作為仲裁基礎的當事方同意原則，一開始就不具備啟動仲裁的法律要件。菲方做法違反了《南海各方行為宣言》有關直接當事國通過友好談判和平解決爭議的規定，背棄了菲律賓在中菲雙邊協議中所作承諾，觸犯了「禁止反言」的國際法準則。

王毅提及，菲方訴求的實質事關中國南沙群島的領土主權，也直接涉及海洋劃界。而領土問題不屬於《聯合國海洋法公約》管轄範疇，海洋劃界早在2006年就已被中國大陸政府聲明明確排除。聯合國五個常任理事國中除美國未加入《公約》外，其他四國也都作出了排除性聲明。

他強調「仲裁庭」構成「越權審理」，濫用了《公約》爭端解決機制，衝擊了國際海洋法治，「是打著《公約》旗號做違反《公約》的事情」。

針對仲裁庭判定的謬誤，王毅指出，仲裁庭在事實認定和法律適用上存在重大缺陷，錯誤百出，尤其把南沙最大島嶼，有著50萬平方公尺的太平島判定為岩礁，進而認定南沙群島沒有任何島礁可以產生專屬經濟區和大陸架。這完全不符合南海的事實，也不符合《公約》規定。

他質疑，「如果按照這一標準，世界海洋格局要被改寫。美日等一些國家的島礁同樣將失去主張海洋權益的依據，難道你們也願意放棄聲索嗎？」

他說，無論是「仲裁庭」的發起還是後續炒作，都有域外國家的策劃和操弄，目的就是攪亂南海，從中謀利。據其表示，北京方面正同東協國家加快磋商，爭取儘早達成「南海行為準則」，構建和平、合作、友好的南海新敘事。「一切企圖興風作浪、挑撥是非的行徑都將破產」。

2016年7月仲裁結果出爐後，我總統府曾透過聲明表達立場，強調中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上之權利。相關仲裁判斷，尤其對太平島的認定，已經嚴重損及我南海諸島及其相關海域之權利，「我們在此鄭重表示，我們絕不接受，也主張此仲裁判斷對中華民國不具法律拘束力」。