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王毅：真在乎台海和平穩定就要堅決制止台獨勢力坐大

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
王毅在東亞峰會外長會議上，針對台灣議題，向各國喊話，如果真的在乎台海和平穩定就要堅決制止台獨勢力坐大。（圖／取自大陸外交部官網）
王毅在東亞峰會外長會議上，針對台灣議題，向各國喊話，如果真的在乎台海和平穩定就要堅決制止台獨勢力坐大。（圖／取自大陸外交部官網）

中共政治局委員兼大陸外長王毅，11日出席東亞峰會外長會議的時候，針對台海議題強調，有人聲稱要維護台海穩定，如果真的在乎台海和平穩定就要堅決制止台獨勢力坐大。有人提出不要改變台海現狀，而台灣和大陸同屬一個中國才是台海最根本的現狀。他喊話各國支持中國統一大業。

據大陸外交部官網，2025年7月11日，第15屆東亞峰會外長會在吉隆坡舉行，王毅發言時表示，「個別域外國家」近年來偏離軌道，動輒利用峰會平台炒作分歧、攻擊他國、干涉內政。希望各方能夠相互尊重、善意溝通，集中精力增進了解與合作。

他還提到，單邊主義、保護主義是短視和危險的，各方的最好選擇是做大合作蛋糕，共用發展成果。他強調，「我們反對將冷戰思維、陣營對抗引入本地區，反對『另起爐灶』搞封閉排他『小圈子』」。

針對台海議題，王毅強調，台海局勢緊張的根源是「台獨日益猖獗的分裂行徑和外部勢力縱容支持」。

他表示，「有人聲稱要維護台海穩定，如果真的在乎台海和平穩定就要堅決制止台獨勢力坐大。有人提出不要改變台海現狀，而台灣和大陸同屬一個中國才是台海最根本的現狀」。

王毅並指，「維護自身主權和領土完整是每個國家的神聖使命。希望各國繼續旗幟鮮明堅持一個中國原則，反對任何形式的台獨，支持中國統一大業」。

王毅並就南海問題「闡明嚴正立場」。

此外，王毅也與馬來西亞首相安華、美國國務卿魯比歐、加拿大外長阿南德等人會見。

王毅向阿南德強調，「中加關係過去幾年歷經波折，其中的是非曲直是清楚的。中加之間沒有領土爭端，沒有地緣矛盾，完全可以成為相互成就的夥伴」。他表示雙方要進一步落實兩國總理達成的重要共識，以更加客觀理性的態度看待對方，以更加積極開放的精神加強合作。王毅還批評美國濫施關稅，強調「大國尤其應發揮帶頭作用，摒棄所謂先有實力、後有和平的強權邏輯」。

王毅 台獨 台海

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