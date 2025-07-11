王毅會魯比歐：應將兩國元首重要共識轉化為具體政策

中共政治局委員兼外長王毅今日於吉隆坡與美國國務卿魯比歐會見，這是今年一月美國總統川普回任後，雙方最高外交官首度面對面交流，王毅表示，雙方應將兩國元首重要共識轉化為具體政策和行動。雙方一致認為會晤是積極、務實、建設性的，同意加強外交管道及各領域各層級溝通對話。

據央視新聞，王毅全面闡述了北京對發展中美關係的原則立場，強調雙方應將兩國元首重要共識轉化為具體政策和行動。「希望美方以客觀、理性、務實態度看待中國，以和平共處、合作共贏為目標制定對華政策，以平等、尊重、互惠方式同中方打交道，共同找到一條新時期中美正確相處之道」。

消息並指，雙方就中美關係以及共同關心的問題交換了意見。雙方一致認為會晤是積極、務實、建設性的，同意加強外交管道及各領域各層級溝通對話，發揮外交部門在推動兩國關係中的作用，在管控分歧的同時，探索擴大合作領域。

此前美國國務院已預告魯比歐（Marco Rubio）將在周五於馬來西亞吉隆坡出席東協外長會期間，與王毅進行場邊會面。這將是自今年1月美國總統川普重返白宮以來，雙方最高層級的會談之一，亦將是兩人首次面對面會晤，可能為元首峰會鋪路。大陸外交部發言人毛寧也在11日下午記者會上證實兩人將會面，但未透露更多消息。

被問及是否將在此期間與王毅會面時，魯比歐周四在與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面後舉行的記者會上說：「我想我們正在為此努力，也許我們最終會見面」。

此前在今年4月川普發動關稅戰後，雙方曾於5月中旬在日內瓦、6月初在倫敦進行兩次談判，大陸正部長級的商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼於談判後向現場媒體表示，在過去2天時間裡面，中美雙方團隊進行很深入交流，我們的溝通是非常專業、理性、深入、坦誠的，雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識以及日內瓦會談共識達成了「框架」，雙方將把會談情況、及原則達成的落實框架，向各自領導人匯報。

而在王毅與魯比歐兩人會見前的東協部長擴大會議上，雙方都強調東協在各自外交政策中的重要地位。新加坡聯合早報報導，王毅指東協是北京周邊外交的優先方向；魯比歐則重申，美國將堅定維護與區域夥伴的關係。

另據大陸外交部通稿，王毅在東協會議期間，與馬來西亞、柬埔寨、泰國、孟加拉等國外長會晤時，都有點名批評美國濫施關稅，其中與馬來西亞外長會晤時王毅強調美國憑「一紙信函」向東協國家徵收高關稅，「是典型的單邊霸凌行徑，沒有任何國家會認同支持」，他強調北京站出來堅定反制，「不僅是為了維護自身利益，也是在維護包括東協國家在內的各國共同利益」。