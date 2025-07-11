規避美國限制 中國AI新創Manus遷至新加坡

為了規避美國限制，3月推出AI產品Manus爆紅的北京蝴蝶效應科技公司，近日在中國大舉裁員並將總部遷至新加坡，還終止與阿里巴巴合作開發中文版Manus，清空中國社群帳號內容，顯然與中國完全切割。

綜合新浪財經、界面新聞等陸媒報導，Manus在3月初一夕爆紅，官方宣稱Manus是全球首款通用AI智慧體，能直接執行各種任務，包括寫PPT、找房子、分析股票等。

社群傳出，Manus近期對中國境內業務進行裁員。據鈦媒體報導，Manus在中國區的員工總數約為120人，其中40多名核心技術人員已轉至新加坡總部，其餘員工面臨裁員。

今年6月，Manus產品負責人張濤公開表示，公司已把總部從中國遷至新加坡。報導說，Manus在新加坡招兵買馬，AI工程師等職務開出年薪超過人民幣130萬元（約新台幣530萬元），是約在大陸的3倍。

澎湃新聞8日報導，Manus方面對此回應表示：「基於公司自身經營效率考量，我們決定對部分業務團隊進行調整。公司將繼續專注核心業務發展，提升整體運營效率。」

Manus在爆紅後的3月11日宣布，與阿里巴巴通義千問團隊正式達成戰略合作，並表示兩家技術團隊已展開緊密協作，共同致力於為中國用戶打造更具創造力的通用智慧體產品。

不過據藍鯨新聞10日報導，針對Manus與阿里通義千問合作開發中文版一事，Manus一名員工稱「不會繼續推進」。

報導指出，今天從中國訪問Manus官網首頁，顯示為「Manus在你所在的地區不可用」；而此前則是「Manus中文版本正在開發中」。此外，Manus的官方微博和小紅書帳號的內容都已清空。

Manus徹底與中國切割，主因是地緣政治與資本壓力。

今年5月，Manus獲得Benchmark領投的7500萬美元B輪融資（估值5億美元），但因美國「對外投資安全計畫」限制，該交易正接受美國財政部審查。該政策禁止美國資本投資可能增強中國AI技術的項目。

據報導，Benchmark等投資機構明確要求Manus將總部遷出中國，以規避審查並接入OpenAI等國際生態。

此外，Manus也面臨技術封鎖下的算力困境。美國對中國AI晶片禁售升級，連輝達特供版H20/L20晶片也被斷供，導致Manus無法獲取先進算力支撐產品反覆運算；遷至新加坡即可規避封鎖。

報導說，Manus並非個案，地緣政治壓力正推動中國AI企業重構全球布局，例如原本在深圳的AI影音創作工具HeyGen遷至洛杉磯，還要求紅杉中國等中方投資者退出股權。