快訊

「尹清楓命案」關鍵人郭力恆病逝 結束20年鐵窗人生…真相也可能就此永遠埋藏？

給定了！國民黨推全民普發一萬 5450億特別條例三讀通過

邱垂正接見英國國會議員 就兩岸情勢交換意見

中央社／ 台北11日電
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片

陸委會主委邱垂正日前接見英國國會議員威廉森，雙方就兩岸及區域情勢交換意見。邱垂正表示，政府致力維護台海和平穩定現狀的努力未曾改變，希望兩岸能在相互尊重、對等尊嚴及不預設任何政治前提下進行對話交流。

根據陸委會今天提供的書面資料，邱垂正感謝威廉森（Gavin Williamson）在過去擔任英國國防大臣時，極有遠見地重視印太區域安全議題，以及長期以來展現對台灣的堅定支持。

邱垂正表示，兩岸關係複雜、敏感、微妙和關鍵，不僅攸關台灣人民的生存以及台灣未來的發展，台海的和平與穩定更是全球安全與繁榮不可或缺的一環，政府致力維護台海和平穩定現狀的努力未曾改變，希望兩岸能在相互尊重、對等尊嚴及不預設任何政治前提下進行對話交流。

他並強調，政府對和平有理想，但不會有幻想，面對中共對台複合性的威脅與挑戰，政府也會全力落實總統賴清德所揭示的「和平四大支柱行動方案」，強化經濟、社會與安全的韌性，並與英國等理念相近國家深化合作，共同守護民主、自由、人權、法治等普世價值。

威廉森表示，他睽違17年再次訪台，看見台灣在各方面的成長，在世界局勢中也扮演更重要的角色，而台灣是良善的一方，民主國家應該都要成為台灣好朋友，共同抵禦獨裁政權，並在不同領域持續深化彼此的合作。

威廉森此次受邀來台參加論壇座談，並公開表示，在其國防大臣任內，下令英國皇家海軍艦艇通過台灣海峽，雖招致北京抗議，但仍堅定反制、嚇阻霸凌者的行動，也是挺台的具體作為。

邱垂正 英國 台海

延伸閱讀

2025香港影展開幕 邱垂正：台灣為香港電影人提供多元題材與創作

基層人員也算 陸委會主委邱垂正：將朝全面管制所有公職赴陸修法

【重磅快評】邱垂正想管小紅書？美國都禁不了TikTok呢

邱垂正避答賴總統「併購說」是否矮化國格 藍委：主委別惱羞成怒

相關新聞

批美對巴西徵50%關稅 陸外交部：關稅不應成為霸凌工具

隨美國陸續公布對各國關稅稅率，大陸外交部發言人毛寧11日在例行記者會上，就美國將自8月1日起，對巴西徵收50%高額關稅抨...

歐盟調查TikTok 陸外交部：望歐方尊重公平競爭

負責監管歐盟數據隱私的愛爾蘭數據保護委員會，於當地時間10日表示，已就將歐洲用戶數據轉移到中國服務器一事，對TikTok...

中批美轟炸伊朗後 王毅稱中願「率先」簽無核武條約

中國－東盟（東協）外長會議10日在馬來西亞吉隆坡舉行。中國外交部長王毅表示，中國願率先簽署東南亞無核武器區條約（SEAN...

美駐港新人選曾密會黃之鋒 反送中期間遭北京批評

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）即將卸任，據報導，其接任人選是伊迪（Julie Eadeh）；2019年...

港增「修例風波真相」影片供學校播放 列中小學教學資源

香港教育局10日宣布，將「香港修例風波真相」專題網頁列為教學資源，教育界立法會議員朱國強認為學生仍是被政治動員的主要對象...

中找礦有成 上半年新增38礦產地 鈾、錳、金都有

中國在重要礦種找礦取得重大突破。今年上半年，全國新發現礦產地38處，同比增長31%，其中大中型25處。黑龍江發現特大型鈾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。