批美對巴西徵50%關稅 陸外交部：關稅不應成為霸凌工具

隨美國陸續公布對各國關稅稅率，大陸外交部發言人毛寧11日在例行記者會上，就美國將自8月1日起，對巴西徵收50%高額關稅抨擊稱，關稅不應成為脅迫、霸凌、干涉他國內政的工具。

毛寧說，主權平等、不干涉內政是《聯合國憲章》的重要原則，也是國際關係基本準則。關稅不應成為脅迫、霸凌、干涉他國內政的工具。

另，對於韓國官員表示，美國在貿易談判中，要求韓方採取限制大陸的措施，毛寧回應表示，中方一貫支持各方通過對話協商妥善處理經貿關係和經貿問題，但是任何協議和談判都不應當損害第三方的利益。

同場記者會上，毛寧也證實說，據我了解，大陸外長王毅將於今天下午會見美國國務卿魯比歐。至於俄羅斯外長拉夫羅夫傳出將於下周訪陸，毛寧稱，「目前我沒有可以提供的信息（訊息），如果有消息我們會及時發佈」。

另就日媒報導稱，日方宣布有關日本牛肉輸陸的相關協定，即終日2019年簽署的《動物衛生檢疫協定》已經生效，雙方將推動協調日本產牛肉出口大陸問題。毛寧也僅表示，這個問題我不瞭解具體情況，建議向中方的主管部門詢問。