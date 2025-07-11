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歐盟調查TikTok 陸外交部：望歐方尊重公平競爭

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
歐盟調查TikTok，大陸外交部呼籲歐方切實尊重市場經濟和公平競爭原則。路透
歐盟調查TikTok，大陸外交部呼籲歐方切實尊重市場經濟和公平競爭原則。路透

負責監管歐盟數據隱私的愛爾蘭數據保護委員會，於當地時間10日表示，已就將歐洲用戶數據轉移到中國服務器一事，對TikTok展開調查。大陸外交部發言人毛寧11日表示，希望歐方切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業提供公平、公正和非歧視的營商環境。

毛寧首先回應提問記者稱，「具體問題建議你向中方主管部門詢問」。

她接著表示，我可以告訴你的是，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有、也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。

毛寧續指，我們希望歐方切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業提供公平、公正和非歧視的營商環境。

愛爾蘭數據保護委員會稱，TikTok此前一直聲稱，從未將歐洲用戶數據寄存中國，卻在4月披露，TikTok曾將部分歐洲用戶數據轉移到中國伺服器。

今年5月，因TikTok將歐洲用戶的個人數據轉移到中國服務器，且未能保證數據不被北京當局使用，導致被歐盟處以5億3000萬歐元的罰款。目前，TikTok還正為這筆鉅額罰款提出上訴。

據新加坡聯合早報，TikTok發言人說，在發現上述情況後，公司已立即刪除少量寄存在中國伺服器的數據，並通知愛爾蘭數據保護委員會，強調這些積極主動的做法，顯示TikTok致力於保障透明度和數據安全。

毛寧 愛爾蘭 TikTok

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