會泰國、大馬外長　陸外長王毅籲反制美關稅霸凌

大陸外長王毅昨在出席中國—東協外長會、東協與中日韓外長會等活動期間，於馬來西亞吉隆坡密集和東南亞國家外長見面。他對泰國外長瑪里說，美國濫施關稅，破壞自由貿易體系，干擾全球產供鏈穩定。「相信泰方和東盟（東協）國家將維護好各自正當利益，抵制單邊主義和強權霸凌。」

據大陸外交部，王毅於當地時間10日，在吉隆坡會見泰國外長瑪里。他表示，中方願和泰方深化利益融合，深入對接發展戰略，打造數位經濟、人工智慧、跨境電商、綠色發展等新增長點，賦能兩國各自現代化進程。加快中泰鐵路建設，發揮大項目示範帶動效應，讓中寮泰聯通發展構想落地。

王毅還說，美國濫施關稅，破壞自由貿易體系，干擾全球產供鏈穩定。相信泰方和東協國家將維護好各自正當利益，抵制單邊主義和強權霸凌，深化瀾湄國家命運共同體建設，推動東亞合作健康發展。

他提到，中方致力於和東協在年內簽署中國—東協自貿區3.0版議定書，擴大共同市場，以實際行動維護世貿組織規則和多邊貿易體制。

同日和馬來西亞外長穆罕默德會見時，王毅也說，中國—東協已全面完成10+1自貿區3.0版談判，以實際行動擴大共同市場，維護自由貿易。美國卻憑一紙信函向東協國家徵收高關稅，是典型的單邊霸凌行徑，沒有任何國家會認同支持。

他強調，中方站出來堅定反制，不僅是為了維護自身利益，也是在維護包括東協國家在內的各國共同利益。中方願和東協加強合作，共同維護多邊貿易體制，維護全球產供鏈穩定，推動普惠包容的經濟全球化。

王毅也說，中馬雙方要加強經貿投資、互聯互通合作，推進好東海岸鐵路、「兩國雙園」等重點項目，深化前沿領域合作。