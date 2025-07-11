出席世博 何立峰會森山裕…日媒：中日將推動恢復日本牛肉銷陸

大陸國務院副總理何立峰10日晚間起訪日，今11日出席大阪･關西世博會的中國國家日活動。據日媒報導，在與自民黨幹事長森山裕會見時，何立峰透露大陸海關已批准三家日本企業為對華出口水產品而進行的註冊登記。另一方面，中日兩國政府還擬就日本產牛肉對陸出口議題展開協調。

先前，共同社報導稱，何立峰11日出席大阪･關西世博會的中國國家館日活動，並可能與自民黨幹事長森山裕會談，磋商日本產牛肉恢復對華出口等問題；對此，森山裕本人昨日也表示，屆時將要求中方恢復進口日本產牛肉，並討論新租借大熊貓和稀土問題。

綜合NHK、共同社報導，作為日本日中友好議員聯盟會長的森山裕，於11日上午，在世博會場與何立峰進行了約30分鐘的會談。期間，何立峰稱，大陸海關已批准三家日本出口商的重新註冊登記，以恢復水產品對大陸出口，「我們歡迎符合中國標準的優質日本水產品進入中國市場」。

何立峰還說，大陸各部門正努力處理日本牛肉的進口問題；至於大貓熊租借，何立峰表示這對國民交流而言很重要，並稱希望在行政層面啟動相關工作，盡快達成協議；另就大陸稀土出口限制，據日媒報導引述日本政府消息人士透露，何立峰說，中方的管制在幾個月前就開始了，需要時間，希望與各方共同努力推動這一進程。

據報導，會談中，雙方就2001年日本爆發瘋牛病（BSE）後，大陸暫停進口日本牛肉的相關事宜，和2019年時中日簽署的《動物衛生檢疫協定》早日生效進行討論。

日方消息人士還說，中日政府預計將就食品衛生和檢疫方面的條件等全面展開談判，日本政府將加速推動手續，以盡快恢復日本產牛肉對陸出口。

日前，大陸海關總署6月29日於發布「關於有條件恢復日本部分地區水產品進口公告」，宣布有條件恢復日本部分地區水產品進口，也就是即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口，但福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等十個都縣除外。

近日中日交往頻繁，大陸外長王毅正在馬來西亞，出席中國—東協外長會、東協與中日韓外長會等活動，並於當地時間10日和日本外相岩屋毅舉行會見，推進擴大兩國共同利益的「戰略互惠關係」。