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陸國台辦副主任潘賢掌：歡迎台青乘大陸神舟飛船飛向太空

聯合報／ 特派記者陳宥菘／杭州即時報導
大陸國台辦副主任潘賢掌11日在第8屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式上致詞。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦副主任潘賢掌11日在第8屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式上致詞。記者陳宥菘／攝影

大陸國台辦副主任潘賢掌11日在第8屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式上表示，今年是抗戰勝利及台灣光復八十周年，八十年後的今天，強盛起來的中華民族絕不可能再讓台灣從中國分裂出去。他並表示將採取更有力措施推動兩岸交流、交往、交融，歡迎台灣青年乘坐大陸神舟飛船飛向太空

第8屆兩岸青發論壇於7月10日至15日在浙江多地舉辦，本屆論壇主題為「兩岸薪火 青春力量」，台灣方面有國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，大陸方面有大陸國台辦副主任潘賢掌、浙江省長劉捷、浙江省委常委王文序等人出席11日上午在杭州舉行的開幕式。官方稱參會總人數達1,000人，較去年800人更多。

潘賢掌致詞提到，中共總書記習近平高度重視兩岸青年的交流交往和共同成長，兩岸青發論壇連續舉辦8屆以來，累計有4,000多位兩岸同胞參加，取得豐碩成果。

潘賢掌表示，積極參與中華民族偉大復興歷史進程，是兩岸青年的光榮使命。他說，我們比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標，但話鋒一轉批評美國，為了維護自身的霸權地位，以貿易戰、關稅戰、科技戰等為手段竭力打壓、遏制中國發展。

他說，面對美國的威脅、訛詐等霸凌行徑，我們採取堅決反制措施，維護了國際規則秩序、維護了世界的公平正義，「維護了兩岸同胞的正當意義」。

潘賢掌說，在實現中華民族偉大復興的進程中，台灣同胞必定不會缺席。他提到，此次論壇開幕式有中國首位進入太空的女航天員劉洋參與，現在已有來自香港的航天員通過選拔準備進入太空，「各位台灣青年朋友，如果有著和劉洋一樣的航天夢，歡迎你們努力拚搏，期待大家將來有機會乘坐神舟飛船飛向太空。」

潘賢掌指出，堅決反對台獨，全力守護兩岸關係和平發展是兩岸青年的歷史責任。他抨擊「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，煽動兩岸對立對抗，甘當外部反華勢力的棋子，妄圖以外謀獨、以武謀獨，「為了一己政治私利，不惜把台灣青年綁上台獨戰車」。

他強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，也是台灣光復八十周年，「鑑往知來，八十年前，我們的先輩能打敗窮凶惡極的日本侵略者，讓台灣重歸中國版圖，八十年後的今天，強盛起來的中華民族絕不可能再讓台灣從中國分裂出去。」他並呼籲兩岸青年堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉。

潘賢掌說，兩岸青年要勇於擔當，努力推動兩岸各領域交流合作。他再批「民進黨當局」惡意阻撓破壞兩岸交流交往，打壓迫害支持兩岸交流合作的台灣同胞，「絕不會得逞」。他並稱，歡迎台灣青年來「祖國大陸」追夢、築夢、圓夢，也將採取更有力的措施推動兩岸交流、交往、交融，持續增進兩岸同胞利益福祉。

此次兩岸青發論壇與2025浙台青年交流季一同舉行啟動儀式。浙江省長劉捷致詞表示，這是浙江首次舉辦浙台青年交流季，將組織50場以上交流活動，推動兩岸青年相向而行。

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