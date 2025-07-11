傳會魯比歐前多次批美　王毅：向東南亞徵高關稅是剝奪發展權利

大陸外交部長王毅10日至11日赴馬來西亞，出席中國—東協外長會、東協與中日韓外長會等活動，人也在吉隆坡的美國國務卿魯比歐昨已表態，正籌備與中方會晤。不過，據大陸外交部，王毅昨與柬埔寨、越南、孟加拉臨時政府官員會見時，多次抨擊美方的關稅政策，表示美國向東南亞國家徵收高關稅，是企圖剝奪各方的正當發展權利。

據大陸外交部，王毅當地時間10日，在吉隆坡會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。他說，面對變亂交織的國際形勢，中國願做柬埔寨可信賴的朋友和夥伴。中方願和柬方一道，落實好大陸國家主席習近平訪柬成果，拓展合作領域，豐富合作內涵，讓中柬命運共同體建設給柬埔寨人民帶來更多福祉。

王毅說，中柬要加強在三大全球倡議框架內合作，充實兩國「鑽石六邊」合作架構，落實好「工業發展走廊」和「魚米走廊」合作規劃，推動早期收穫項目落地見效。希望雙方採取更有力、更有效措施，堅決打擊網賭電詐、制假走私等跨境犯罪，徹底鏟除毒瘤，維護兩國人民安全。

就美國關稅政策，王毅強調，美國向柬方及東南亞國家徵收高關稅，是企圖剝奪各方的正當發展權利。相信東南亞各國有能力應對好複雜局面，堅守原則立場，維護自身利益和各方共同利益。

據中方發布，布拉索昆表示，感謝中國向柬埔寨提供100%稅目產品零關稅待遇，這是朋友和兄弟之舉，是對柬方的巨大幫助，和美方對柬加徵36%關稅形成鮮明對比。柬方願和美方通過談判化解分歧，但不會放棄自身原則和利益，也不會犧牲第三方利益。

另就近期柬埔寨與泰國的邊境爭議，中方發布訊息稱，王毅表示，表示柬泰雙方立場雖然不盡相同，但都有管控局勢、平息事態的意願。柬泰是搬不走的鄰居，相信一定能秉持以和為貴、與鄰為善的精神，妥善處理這一問題。中方將堅持不偏不倚、公道公允立場，響應當事方需求，為此發揮建設性作用。

在同日與越南副總理兼外長裴青山、孟加拉臨時政府外交負責人圖希德會見時，王毅也均提到貿易問題。王毅說，中方一貫反對經貿霸凌和關稅脅迫，主張通過平等對話解決經貿和關稅問題。

王毅還稱，中方向孟方提供100%產品零關稅待遇，為孟方發展創造機遇。美國卻向作為最不發達國家的孟方加徵35%關稅，既不合理，也不道德。

值得注意的是，據南華早報，也正在吉隆坡出席東協外長會的魯比歐，於當地時間10日表示，正籌備與中方在會議期間舉行會晤。他說，「我們正在推進此事，或許我們會見面」。

這是魯比歐上任後首次的亞洲行，也可能是首次與王毅會面。