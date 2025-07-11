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兩岸青發論壇浙江開幕 洪秀柱：兩岸青年未來不該埋葬在戰場

聯合報／ 特派記者陳宥菘／杭州即時報導
第8屆海峽兩岸青年發展論壇11日上午在杭州開幕，國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱致詞表示，兩岸青年的未來不該埋葬在殺戮戰場；願兩岸的和平統一因為青年更有希望。記者陳宥菘／攝影
第8屆海峽兩岸青年發展論壇11日上午在杭州開幕，國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱致詞表示，兩岸青年的未來不該埋葬在殺戮戰場；願兩岸的和平統一因為青年更有希望。記者陳宥菘／攝影

第8屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式11日上午在浙江杭州登場，國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱致詞表示，兩岸青年的未來不該埋葬在殺戮戰場，而應該寄託在中華民族的偉大復興，以及兩岸共同走向富強、和平與繁榮的康莊大道；願兩岸的和平統一因為青年更有希望。

本屆兩岸青發論壇主題為「兩岸薪火 青春力量」，台灣方面有洪秀柱，大陸方面有大陸國台辦副主任潘賢掌、浙江省長劉捷、浙江省委常委王文序等人出席開幕式。台灣作詞人方文山、目前效力於CBA（中國男子籃球職業聯賽）浙江廣廈隊的台籍籃球員林秉聖、婦聯會主委雷倩，以及大陸首位女性太空人劉洋等進行主旨演講。官方稱參會總人數達1,000人，較去年800人更多。

洪秀柱致詞表示，今年是抗戰勝利及台灣光復八十周年，對這一代青年而言，和平或許早已習以為常，甚至看似理所當然，但歷史的殘酷昭示分裂令人宰割，唯有民族覺醒、團結一心、承先啟後、砥礪奮進，才能讓家園永遠不再成為強權刀俎下的魚肉，讓人民享受真正的安定、繁榮與尊嚴。

洪秀柱指出，兩岸的青年是最具潛力的創新者與行動者， 近年有越來越多兩岸青年透過音樂、影像、設計、創業等方式展開真實互動，未來如果能夠吸引更多的兩岸青年投入科技產業，相信再推一把力量，必然能夠為兩岸交流再添佳話。

洪秀柱說，國際局勢瞬息萬變，外來世界威脅與挑撥，以及對中國大陸崛起的忌憚，並沒有讓我們真正的遠離動亂的風險，「特別是在美中競爭愈演愈烈的情勢下，台灣是否會被美國利用淪為反中的棋子，進而引發台海動盪，同胞相殘的內戰？」

她強調，兩岸青年的未來不該埋葬在殺戮戰場，而應該寄託在中華民族的偉大復興，以及兩岸共同走向富強、和平與繁榮的康莊大道。

洪秀柱提出，兩岸青年可從三個方向為兩岸和平與民族未來貢獻心力。她呼籲，可以以創新連結兩岸，積極參與兩岸的創新合作跟實驗計畫；可以以交流化解隔閡，以文化、教育、AI科技、影視創作等促進青年互訪與理解；可以以行動傳承歷史，主動地參與兩岸各類青年交流活動，支持和平共融、共榮。

第8屆兩岸青發論壇於7月10日至15日在浙江杭州及嘉興、寧波、溫州、金華等地舉辦，11日上午在浙江省人民大會堂舉行開幕式。此論壇是由大陸國台辦下屬的海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會，和中華青雁和平教育基金會於2018年起共同舉辦。作為青雁基金會董事長，洪秀柱連續8屆應邀出席活動。

第8屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式11日上午在浙江杭州登場，本屆論壇主題為「兩岸薪火 青春力量」，官方稱參會總人數達1,000人，較去年800人更多。記者陳宥菘／攝影
第8屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式11日上午在浙江杭州登場，本屆論壇主題為「兩岸薪火 青春力量」，官方稱參會總人數達1,000人，較去年800人更多。記者陳宥菘／攝影
大陸人形機器人在第8屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式現場展出，吸引台灣青年搶拍。記者陳宥菘／攝影
大陸人形機器人在第8屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式現場展出，吸引台灣青年搶拍。記者陳宥菘／攝影

青年 洪秀柱 中華民族

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