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TikTok將用戶數據寄存中國 歐盟啟動調查

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
西方國家對抖音海外版TikTok等大陸App的疑慮，成為雙方角力的另一焦點。路透
西方國家對抖音海外版TikTok等大陸App的疑慮，成為雙方角力的另一焦點。路透

西方國家對大陸TikTokDeepSeek等APP的查處，正成為雙方科技戰的新焦點。據新加坡聯合早報，歐盟稱，已對大陸短影音平台將歐洲用戶數據寄存中國的行為啟動調查。

負責監管歐盟數據隱私的愛爾蘭數據保護委員會於當地時間10日表示，TikTok此前一直聲稱，從未將歐洲用戶數據寄存中國，卻在4月披露，TikTok曾將部分歐洲用戶數據轉移到中國伺服器。

事實上，今年5月，因TikTok將歐洲用戶的個人數據轉移到中國服務器，且未能保證數據不被北京當局使用，曾導致TikTok被歐盟處以5億3000萬歐元的罰款。目前，TikTok還正為這筆鉅額罰款提出上訴。

對於歐盟啟動調查，據聯合早報，TikTok發言人說，在發現上述情況後，公司已立即刪除少量寄存在中國伺服器的數據，並通知愛爾蘭數據保護委員會，強調這些積極主動的做法，顯示TikTok致力於保障透明度和數據安全。

在中歐將於本月下旬舉辦鋒會之際，儘管雙方致力推動白蘭地、電動汽車的問題解決，但歐盟國家近來也持續對大陸APP提出疑慮，例如上月底，德國的資料保護當局專員聲明稱，由於大陸AI公司DeepSeek存在個資安全疑慮，德方已請求蘋果和Google在App Store下架DeepSeek；捷克總理費亞拉9日表示，出於資安考量，捷克政府已經禁止公共行政部門使用DeepSeek服務。

歐盟 TikTok DeepSeek

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