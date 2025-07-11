王毅：支持越南早日加入上海合作組織

大陸將於八月底在天津舉辦2025上海合作組織峰會。大陸外長王毅昨日在吉隆坡會見越南副總理兼外長裴青山時說，中方歡迎越南成為金磚夥伴國，支持越南早日加入上海合作組織大家庭，共同堅持真正的多邊主義，維護國際公平正義。

王毅10日在吉隆坡出席東協與中日韓（10+3）外交部長會，並與多國外長舉行會見。

據中新社，王毅會見裴青山時說，當前，中越兩國各領域合作持續拓展，互聯互通建設全面推進，人文交流亮點紛呈。中方視越南為周邊外交優先方向，願和越方一道，以建交75周年為新起點，保持高層交往，加強戰略互信，深化互利合作，妥善處理分歧，推動中越命運共同體建設不斷取得新進展。

另，在近日越美關稅首波出爐下，王毅說，面對變亂交織的國際地區形勢，中方願和越方加強在東亞合作平台的戰略協調，歡迎越南成為金磚夥伴國，支持越南早日加入上海合作組織大家庭，共同堅持真正的多邊主義，維護國際公平正義。

王毅表示，中方一貫反對經貿霸凌和關稅脅迫，主張通過平等對話解決經貿和關稅問題，願和越方共同維護多邊貿易規則和體制，通過聯合自強維護各國的正當利益。

據中方發布，裴青山說，願和中方深化鐵路、金融、科技、人文交流等領域務實合作，願和中方一道，推動東協中國關係實現更大發展，推動早日完成「南海行為準則」磋商。越方願和中方保持密切溝通，維護多邊主義和國際貿易規則，共同促進地區和世界發展繁榮。

同日，王毅還會見了孟加拉臨時政府外交負責人圖希德。王毅說，中方向孟方提供100%產品零關稅待遇，為孟方發展創造機遇。美國卻向作為最不發達國家的孟方加徵35%關稅，既不合理，也不道德。中方願和孟方及南亞國家攜手實現現代化，共同為亞洲發展振興貢獻力量。

據中新社，圖希德稱，孟方堅定奉行「一個中國原則」，願借鑒中方治國理政經驗，擴大經貿、醫療等領域友好合作，加強地區多邊協調配合。