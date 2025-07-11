中俄外長會 王毅：加強東亞策略協作；拉夫羅夫：警惕某大國製造分裂

據大陸外交部網站，2025年7月10日，大陸外交部長王毅在吉隆坡會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅表示，中俄作為東協重要對話夥伴，要加強在東亞合作平台上的策略協作，支持以東協為中心、開放包容的區域合作架構。拉夫羅夫則表示，俄中均支持東協在區域合作中發揮中心作用，致力於維護亞太地區和平穩定，警惕某些大國在本區製造分裂，鼓動對抗。

雙方就伊朗核問題交換意見。拉夫羅夫介紹了俄方立場考量。王毅表示，武力換不來和平，施壓不解決問題，對話談判才是根本出路。中國重視伊方不尋求發展核武的承諾，也尊重伊朗作為《不擴散核武條約》締約國所享有的和平利用核能權利。中俄作為安理會常任理事國和伊核問題全面協議重要參與者，應繼續加強戰略協作，推動伊核問題政治外交解決進程，共同維護國際核不擴散體系，推動中東地區早日實現和平穩定。

王毅說，中俄元首保持戰略溝通，引領中俄關係在百年變局中行穩致遠。今年5月，習近平主席成功訪俄並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年慶典，同愛好和平的各國人民一道緬懷歷史，開闢未來。上個月兩國元首通話，就國際地區熱門議題共同發出強烈的中俄聲音。中方願同俄方一道，全力落實兩國元首達成的各項共識，不斷提升中俄戰略協作水平，維護兩國安全和發展利益，助力彼此的發展振興。

王毅表示，亞太是發展的高地、合作的熱土，也是中俄的共同周邊。中俄作為東協重要對話夥伴，要加強在東亞合作平台上的策略協作，支持以東協為中心、開放包容的區域合作架構，掌握好東亞峰會和東協地區論壇正確發展方向，推動東亞合作機制進一步凝聚發展共識，成為全球發展的重要引擎和積極力量。

拉夫羅夫代表俄方祝賀中國共產黨成立104週年，表示在兩國元首戰略引領下，俄中保持著密切協調配合，體現了雙方關係的全球性和戰略性，這在當前形勢下尤為重要。俄中均支持東協在區域合作中發揮中心作用，致力於維護亞太地區和平穩定，警惕某些大國在本區製造分裂，鼓動對抗。俄方將全力支持中方擔任上合組織輪值主席國，共同籌備下階段高層交往及各領域合作，加強在金磚國家等框架下溝通協作。

王毅感謝俄方對中國共產黨成立104年的祝賀，表示這體現了雙方的傳統友誼。中國共產黨黨員突破一億人，成為全球最大政黨，日益展現旺盛生機與活力。