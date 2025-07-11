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日媒：中國軍機在東海「異常接近」日本自衛隊飛機

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本共同社報導，日方人士稱中國軍機9日在東海異常接近自衛隊飛機。 共同社
日本共同社報導，日方人士稱中國軍機9日在東海異常接近自衛隊飛機。 共同社

日本共同社報導，共同社10日從多名日本政府相關人士處獲悉，日本週邊的東海上空9日發生了中國軍機接近航空自衛隊飛機飛行的情況。中國軍機6月也在太平洋上空連續兩天接近海上自衛隊飛機，日本政府已向中方提出了防止再次發生。

共同社的報導雖在內內文中只以「接近」描述大陸軍機的動作，但其標題卻使用了「日方人士稱中國軍機在東海異常接近自衛隊飛機」，「異常接近」的描述顯示出大陸軍機與日本空自飛機之間的接近程度，可能已讓日機感到危險。

政府相關人士稱，中國軍方的殲轟-7戰鬥轟炸機9日在東海的公海上空接近了空自的YS-11EB電子偵察機。外務省和防衛省等正在分析當時的情況。

報導稱，中國在日本週邊的活動正趨於活躍。 6月7日和8日，從在太平洋開展活動的中國海軍航空母艦「山東艦」起飛的殲-15戰機接近實施警戒監視的海自P-3C巡邏機，在沒有高度差的狀態下接近至距離約45米，並且在前方約900米處橫穿。

共同社報導，日本政府表示了「嚴重關切」，中方反駁稱「日本艦機對中國正常軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源」。

防衛省曾於2014年5月和6月也發布消息稱，中國軍機在東海異常接近自衛隊飛機。

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