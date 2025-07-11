中共制裁漢翔等8機構 陸媒：台灣軍工供應鏈恐停擺

大陸商務部九日首度公告將漢翔等台灣八家軍工實體納入「出口管制管控名單」，陸媒指出，台灣無人機、先進飛彈、造艦計畫、防護用品生產都將受到衝擊，甚至可能被迫停產。

針對中共最新對台施壓措施，大陸官媒昨持續釋出後續解讀，環球時報甚至以整版詳細分析。報導引述匿名專家說法稱，這項禁令將「從上游源頭卡住台無人機供應鏈」，台灣無人機所需要的零組件「無論自製還是進口都會受到嚴重影響」。

環球時報另篇報導則提及我雄風飛彈經緯儀曾送去瑞士維修，但返台的發貨地址是山東青島；部分稀土如「鎵」，則是先進雷達核心材料，大陸壟斷九成八的生產，連美軍飛彈防禦領域對大陸供應鏈依賴度都逾一成一，「台軍衝擊可想而知」。

此外，諸如造艦所需要的稀土磁鐵、防護材料所需要的防彈纖維，陸媒報導都聲稱大陸壟斷或掌握全球七成市占。

福建的「台海時刻」則指，幾乎「所有的島內（此指台灣）軍購弊案」，都離不開「大陸配件」這個關鍵字，如雲豹裝甲車、天弓飛彈等。報導更稱國軍自研的無人機，非大陸配件價格貴廿倍，「很多沒有替代品」。

港媒大公報援引北京科技大學學者溫天鵬分析，大陸方面禁止對這些台灣軍工企業出口「兩用物項」，將能有效遏制台獨勢力的軍事發展，「讓他們難以獲取關鍵原料」。

溫天鵬稱，這些台灣軍工企業高度依賴大陸的原材料和零組件，出口管制很可能導致其供應鏈受阻，甚至可能被迫停產。

此外，大陸去年十二月起對部分軍民兩用礦產實施對美出口管制，據報仍有美國買家通過第三國轉運繞道取得，例如有大量銻從泰國和墨西哥進入美國。對此，大陸商務部昨日回應，當局已在今年五月部署開展打擊戰略礦產走私出口專項行動，也重申會批准各國對相關戰略礦產合理民用需求的合規申請。

路透則引述律師說法指出，違反大陸出口管制可能面臨罰款與未來出口禁令，情節嚴重的案件還可能按走私罪處理，恐被處五年以上徒刑。