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金廈泳渡 陸委會「不建議辦理」

聯合報／ 記者陳政錄蔡家蓁／台北—金門連線報導
有16年歷史的金廈泳渡，陸委會定調，已向體育署提供「不建議辦理」的意見。金門縣副縣長李文良表示遺憾，一切尊重中央的意見。圖／聯合報系資料照片
有16年歷史的金廈泳渡，陸委會定調，已向體育署提供「不建議辦理」的意見。金門縣副縣長李文良表示遺憾，一切尊重中央的意見。圖／聯合報系資料照片

已有十六年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」，原定本月廿六日舉辦，陸委會日前稱涉水域安全問題，將審慎評估。昨日，陸委會副主委兼發言人梁文傑定調說，因大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，陸委會提供給體育署意見是「不建議辦理」。

對此，金門縣副縣長李文良回應，若中央政策如此，只能表示遺憾，一切尊重中央意見。

梁文傑十日主持例行記者會，就金廈泳渡是否如期舉行，會不會發公文給金門縣府？他首先解釋，陸委會沒有給金門發公文，因為金廈泳渡是體育活動，金門縣政府是向體育署申請。

梁文傑接著說，體育署有詢問陸委會意見。因去年開始，大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，所以現在對於水域安全的問題，必須要重視各部門意見，「我們是不建議辦理」。至於金門海上長泳活動，梁文傑表示，該活動是在我方的水域舉辦，為一般的體育專業交流，由體育署審認，陸委會樂見其成。

梁文傑稱，如果金門主辦單位要邀請陸方選手來參加，會把它當成一般體育交流，事實上這樣的交流活動非常多，只要在我們的水域內舉行且安全無虞，都樂見其成。

陸委會 金門

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