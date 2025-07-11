港警拘捕 香港民主建國聯盟4人

港警國安處昨日宣布抓獲「香港民主建國聯盟」成員，拘捕四名男子，年齡最小的十五歲，最大的四十七歲。警方指控四人涉及串謀顛覆國家政權罪，並稱該組織於台灣成立。

港警國安處稱，該組織去年十一月在社交平台宣布成立，並招募黨員。今年二月十五日在網上召開記者會，宣布行動綱領，包括「滅共」、「光復香港」，又提出臨時國旗和國歌等，以及聲稱要尋求國際聲援，和為身處外地的港人提供軍事訓練。

調查提及，今年七月一日，該組織則於境外舉辦活動，期間有參與者踐踏中國大陸的國旗及香港區旗，又升起黑洋紫荊旗，以及播放「願榮光歸香港」歌曲等。

香港警察國安處總警司李桂華說，四人分別是「香港民主建國聯盟」秘書長、評議會會員或普通會員，有人負責設計旗幟、有人研究如何獲得外國勢力支持，亦有人想籌辦軍事訓練。

警方在搜證期間找到一些電子設備，顯示四人在香港活動情況，包括一份催促美國制訂「香港政治反救援計畫」的建議書，以及宣揚港獨、藏獨、疆獨等的分裂國家旗幟。

港警國安處指該組織於台灣成立，李桂華指，組織各成員會透過隱密的通訊工具及社交媒體溝通，亦會有定期聚會及會議。李桂華又說，目前仍有境外組織透過社交平台散播危害國安的資訊，並指揮在港黨羽從事顛覆國家政權的行為，而年紀最小的被捕人僅十五歲，他認為家長有很大責任留意子女在網上認識的朋友。

李桂華強調，四人所犯罪行十分嚴重，最高可被判處無期徒刑。