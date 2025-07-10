青年發展論壇 洪秀柱見浙江省長：推進兩地青年交往 為統一作更大貢獻

第八屆海峽兩岸青年發展論壇將於11日上午在杭州開幕，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將連續第8次與會。浙江省長劉捷10日下午已先會見洪秀柱一行。洪秀柱表示，將堅定不移堅持「九二共識」，不斷提升兩岸青發論壇知名度、影響力，進一步推進兩地青年交流交往，為實現「祖國統一」作出更大貢獻。

根據「浙台微訊」微信公眾號消息，10日下午，劉捷在杭州會見洪秀柱一行時，代表中共浙江省委、省政府，對洪秀柱一行的到來表示熱烈歡迎，「並對洪秀柱堅定認同和維護『一個中國原則』，旗幟鮮明反對「台獨」的正確立場表示由衷欽佩」。

報導稱，劉捷向洪秀柱一行介紹了浙江在「八八戰略」指引下，經濟社會發生的全方位、系統性、深層次的蝶變。也提到浙江願同廣大台灣同胞攜手共享中國式現代化新機遇，不斷深化教育、藝術、文化、旅遊、體育等各領域合作，持續提升台胞在浙江生活和發展的獲得感和歸屬感，推動浙台合作再上新台階。

據報導，洪秀柱說，兩岸同胞都是一家人，有共同歷史記憶和文化基因，也肩負共同開創未來的責任與使命。她強調，將堅定不移堅持「九二共識」，努力促進兩地多領域深層次交流合作，不斷提升海峽兩岸青發論壇知名度影響力，進一步推進兩地青年交流交往，為實現「祖國統一」作出更大貢獻。洪秀柱並對家鄉浙江的熱情接待表示感謝，對浙江改革發展取得的成就給予高度評價。

第8屆兩岸青發論壇於7月10日至15日在浙江杭州及嘉興、寧波、溫州、金華等地舉辦，11日上午將在浙江省人民大會堂一樓舉行論壇開幕式暨浙台青年交流季啟動儀式，據稱參會人數規模將達1,000人。

兩岸青發論壇是由大陸國台辦下屬的海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會，和中華青雁和平教育基金會於2018年起共同舉辦。作為青雁基金會董事長，洪秀柱將連續8屆應邀出席此活動。按往例，大陸國台辦主任也將出席活動開幕式並致詞，並將在活動期間會見洪秀柱。