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外送旅遊市場搶不夠？ 陸媒曝京東擬進軍短劇市場祭最高年薪570萬搶人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在進軍外送和飯店、旅遊業市場之後，陸媒新浪科技10日指，發現京東近日開始招募短劇營運的職位，似有意布局短劇市場。據透露，京東為該領域核心職位開出人民幣4.5萬元至7萬元的月薪標準，折算年薪最高可達人民幣140萬元。圖／取自快科技
在進軍外送和飯店、旅遊業市場之後，陸媒新浪科技10日指，發現京東近日開始招募短劇營運的職位，似有意布局短劇市場。據透露，京東為該領域核心職位開出人民幣4.5萬元至7萬元的月薪標準，折算年薪最高可達人民幣140萬元。圖／取自快科技

大陸電商巨頭京東再傳擴大事業版圖。在進軍外送和飯店、旅遊業市場之後，陸媒新浪科技10日指出，發現京東近日開始招募短劇營運的職位，似乎有意布局短劇市場。據透露，為吸引頂尖人才，京東為該領域核心職位開出人民幣4.5萬元（下同）至7萬元的月薪標準，折算年薪最高可達140萬元（約台幣570萬6,926元）。不過，截至發稿前，京東尚未對此回應。

新浪科技10日晚報導，發現京東對於上述關於短劇的職缺需求為，根據短劇市場內容流行趨勢，建置短劇IP、劇本的分級體系，提升生產資料採買效率，為好劇數量負責。此外，京東還要求，該職位結合不同短劇內容類型，對用戶畫像及用戶路徑深度分析，協同推薦／產品等多方團隊，共同完成業務增長的目標。

報導還稱，在短劇業務布局上，京東展現出戰略級的重視程度。為吸引頂尖人才，京東為該領域核心職位開出4.5萬元（約台幣18萬3,437元）至7萬元（約台幣28萬5,346元）的月薪標準（20個月薪制），折算年薪可達90至140萬元，這一薪酬體系充分體現其發力短劇賽道的決心。

此前，北京商報報導，據公開招募訊息，3月起京東在線招聘平台發布產品經理、後端開發、航空運營、運營等多個「酒旅」相關招聘信息，職位需求特意標註「攜程、美團優先」。在BOSS直聘App上可見，目前京東部分酒旅方向產品經理職位的薪資在2萬至4萬元、2.5萬至5萬元不等。另有部分職位月薪達5萬至7萬元，其薪資達到同行3倍，被業內視為京東正式向在線旅遊（OTA）市場發起進攻。

職位 月薪 台幣

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