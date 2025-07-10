TikTok歐洲數據再惹議！愛爾蘭監管機構展開新調查

港媒《信報》報導，愛爾蘭資料保護委員會（DPC）10日宣布，已對TikTok將歐洲用戶數據儲存在中國伺服器的情況啟動新一輪調查，重點聚焦數據實際儲存位置的問題進行。

DPC於10日在網站發出聲明指出，這次調查是接續DPC今年4月底的一項決定。在那之前的調查中，TikTok表示並沒有把歐洲用戶的資料儲存在中國，只是讓中國的員工遠端存取，資料實際上是放在中國以外的伺服器上。基於這樣的說法，DPC當時並未針對「是否有資料儲存在中國」這部分深入調查。

然而，聲明續稱，隨後在4月，TikTok主動告知DPC，他們在2月時發現，確實有部分歐洲用戶的資料被存放在中國的伺服器上，而這與TikTok之前在前次調查中提供的說法相互矛盾。

聲明提到，DPC是在和歐盟其他監管機構依據2018年的「一般資料保護規則」（GDPR）的「一站式機制」下合作調查後，做出這項決定，並於本周通知TikTok。DPC對TikTok在之前調查中提供不正確資訊感到高度關切。DPC強調，「非常重視」此案進展，並「正在與歐盟其他資訊保護機構磋商，考慮可能需要採取哪些進一步的監管行動」，經過討論後才決定針對TikTok啟動此輪新調查。

此外，法新社5月曾報導，TikTok因將歐洲使用者的個人資料傳送至中國，且未能保證這些資料不可被北京當局讀取，在5月遭愛爾蘭當局重罰5億3,000萬歐元。TikTok當時則稱其打算提出上訴，並強調「從未接獲」北京當局要求提供歐洲使用者資料。

另，《信報》指，TikTok的歐洲總部設在愛爾蘭，因此愛爾蘭資料保護委員會是負責監管該公司的主要歐盟機構。