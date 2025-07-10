王毅見岩屋毅 籲共同推進中日戰略互惠關係

據大陸外交部新聞稿，中共中央政治局委員、外交部長王毅10日在吉隆坡會見日本外相岩屋毅時表示，希望日方樹立客觀正確對華認知，秉持積極理性對華政策。王毅並強調，中日四個政治文件就台灣問題作出明確規定，日方必須嚴格履行、言行一致，維護好兩國關係的政治基礎。

岩屋毅則稱，日方在台灣問題上堅持1972年日中聯合聲明的立場沒有改變。今年是二戰結束80周年。日方將認真對待歷史，面向未來，繼續走和平發展道路。日方期待同中方共同努力，加強各層級往來，推動各領域合作。

日本共同社則報導，兩人可能確認為了構築具建設性且穩定的日中關係，將推進擴大兩國共同利益的「戰略互惠關係」。這是日中外長繼3月在東京之後再次會談。

王毅說，中日互為重要近鄰，兩國關係意義遠超雙邊。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，是正視歷史、開闢未來的重要契機。

他告訴岩屋毅，正確認識和對待歷史，始終是日方必須直面和回答的道義之問、時代之問。希望日方深刻汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。在此基礎上，共同推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為地區和世界提供更多確定性和發展新動能。

王毅表示，中國對日政策始終保持穩定性、延續性。近期雙方各層級各領域交流互動日趨活躍，兩國關係呈現改善發展勢頭，這一局面來之不易，值得珍惜和鞏固。

據大陸外交部新聞稿，岩屋毅表示，日中關係近來取得一系列積極進展，展現雙方關係應有的狀態。兩國有必要進一步加強溝通，減少分歧，擴大合作，推動日中戰略互惠關係穩定向前發展。

共同社指出，鑑於2001年日本爆發狂牛病（BSE）後，中國禁止了日本產牛肉進口，兩國外長或許會在會談中就恢復進口展開磋商。另，岩屋有可能要求中方修改對重要礦物的出口限制。