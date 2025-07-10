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為何習近平缺席金磚峰會？台灣學者這樣說......

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
路人走過金磚峰會舉行地點，巴西里約熱內盧的現代藝術博物館。（法新社）
路人走過金磚峰會舉行地點，巴西里約熱內盧的現代藝術博物館。（法新社）

今年在巴西舉行的金磚峰會剛落幕，但大陸國家習近平主席缺席引熱議，有一部分觀點認為可能中印關係導致習近平缺席，對此，政治大學外交系教授陳秉逵對本報分析表示，比較可能是因大陸政府認知到本屆金磚峰會議程難有共識，因此選擇「軟性缺席」，因為不想參加尷尬的場合。

金磚國家（BRICS）會員包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等11個新興國家，約佔世界人口半數，佔全球經濟產出四成。

因今年金磚峰會，習近平與俄羅斯總統普亭缺席，導致峰會黯淡。法新社報導稱，金磚國家在許多問題上意見分歧，不過峰會聯合聲明指出，金磚國家發聲關切「單邊關稅措施的崛起」，並表示這些關稅有可能損害全球經濟。這意味著在分歧當中，似乎唯一共識為反對川普單邊關稅。

「如果今天不是大家可以高聲喝彩的場合，他就不想要去淌渾水」陳秉逵表示，不只是習近平本人這樣，是中共有這樣的習慣。也因此，他認為中印之間的歧見並不構成習近平缺席的理由，更多釋出的訊息是，針對金磚峰會要討論的內容或預期達成的結果，大陸政府是持保留態度的，並不是很想支持。

至於中印關係，陳秉逵分析，領土糾紛與國防安全仍然是中印之間的一個大問題，中印其實目前邊界問題相對平靜，雙方前幾個月達成協議後，基本上中印關係已經開始恢復。但是沒有一方放棄領土申訴，也未放棄使用武力來做領土申訴，基本上雙方只是把情勢冷靜下來而已。但什麼時候又會發生意外不確定，不過雙方都意識到要管控衝突，不讓衝突擴大。所以評估短期內不會看到雙方有流血衝突。

另一方面，陳秉逵也指出，中國大陸這次在印巴空戰中，對巴基斯坦的協助，明顯讓印度政府感到非常憂心。這種憂心程度連一般民眾都能意識到「原來中國在幫我們的敵人巴基斯坦」。因為以前印巴衝突，中方的介入沒有這麼多，代表今日中國大陸跟巴基斯坦的軍事合作已不同於以往，對於印度軍隊而言，可能更需要準備面臨兩面作戰。所以說中國仍然是印度的一個主要安全的威脅，然後安全威脅只有增加沒有減少。

但從另一個角度而言，陳秉逵稱，中國大陸仍然是印度主要的貿易夥伴，印度還是很歡迎來自中國大陸的投資。印度在前陣子釋出放寬大陸企業審查的訊息，代表雙邊關係有待改善，短期內能看到這個關係持續改善。但如果今天中印雙方再度發生政治衝突的話，甚至軍事上衝突的話，印度就可能再用這樣禁止經貿的方式來作為報復。

金磚 衝突 印度

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