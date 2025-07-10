丁薛祥見美國前財長 籲美方尊重核心利益和重大關切

在美國與中國大陸經貿糾紛仍未底定之際，中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥，10日會見了美國前財政部長保爾森，他指出，中國大陸是當前動盪世界的最大確定性因素，希望美方正確看待其發展，尊重其核心利益和重大關切，發展互利穩定的經貿關係，共同承擔大國責任。

根據央視新聞，丁薛祥10日在北京會見美國前財政部長保爾森（Henry Paulson），他表示，前不久大陸國家主席習近平應約同美國總統川普通話，「兩國元首達成重要共識，中美本著相互尊重和平共處合作共贏的原則加強合作，有利於中美關係持續健康發展，可以造福兩國、惠及世界」。

丁薛祥強調，「中國是當前動盪世界的最大確定性因素，希望美方正確看待中國發展，尊重中方核心利益和重大關切，發展互利穩定的經貿關係，共同承擔大國責任」，並指出歡迎保爾森基金會和美國企業赴大陸開展合作，保爾森則表示，美中關係事關全球經濟穩定和發展，雙方應加強溝通，增進互信，他願為此發揮積極作用。

此前據大陸商務部消息，7月9日，李成鋼國際貿易談判代表兼副部長會見了保爾森，雙方「就中美經貿關係進行交流」。

除了丁薛祥與李成鋼外，保爾森還與數個大陸官方智庫會見。如7月9日，他和大陸外交學會會長王超會見，雙方「就中美關係、中國經濟發展、人工智慧等共同關心的問題交換了意見」。前大陸駐美國大使崔天凱，前駐英國大使傅瑩等在座。7月10日，國創會創始會長鄭必堅也在國創會會見保爾森一行，就中美關係等共同關心的議題進行了交流。

對於川普9日宣布以國家安全為由，將對銅徵收50％關稅。大陸外交部發言人毛寧10日下午指出，「中方的立場非常明確，我們一貫反對泛化國家安全概念，始終認為貿易戰、關稅戰沒有贏家，濫施關稅不符合任何一方利益」。