陸委會：大陸人民是中華民國國民說法已失效

因應大陸國安威脅、總統賴清德指示，教育部已完成13篇「識讀中國大陸」的教材，預計9月開學陸續上陸。陸委會副主委兼發言人梁文傑今對此表示，雖陸委會未介入編審，但有提醒教育部，「中國大陸人民，也是中華民國國民」的說法已經失效。

對於教育部推動「識讀中國大陸」教材，梁文傑今天在例行記者會上表示，陸委會並沒有參與編審工作，因為是屬於教育專業，所以也不會介入，「但是我們會適當的提醒」。

梁文傑表示，陸委會是兩岸關係和兩岸條例的主管機關，多年來，對於兩岸關係性質一些解釋也會有所變化，例如過去很多部會解釋說，「中國大陸人民，也是中華民國國民」，被很多法院採用，但行政院已經發函各部會，說明該解釋已經失效，也就是說，「只有具有中華民國國籍的人才是中華民國國民」。

因此，梁文傑說，我們會希望在編寫教材時，能注意到現在法律解釋的變化，因為多年來已經有所不同，「這個是我們會提醒注意的」。