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南海仲裁案9周年北京辦研討會 陸智囊籲「斬草除根」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
由兩家大陸智庫合辦的「南海：歷史與現實」國際學術研討會，10日上午於北京昆泰嘉華酒店舉行。（記者廖士鋒／攝影）
由兩家大陸智庫合辦的「南海：歷史與現實」國際學術研討會，10日上午於北京昆泰嘉華酒店舉行。（記者廖士鋒／攝影）

南海仲裁案」2016年7月12日公布後，引起大陸激烈反彈，如今即將面臨9周年。由中國南海研究院、華陽海洋研究中心主辦的研討會10日上午在北京舉行，引起多國外交官的關注，也在「南海仲裁案」出爐滿9年之際，釋出濃厚的訊號。

「南海：歷史與現實」國際學術研討會，10日上午於北京昆泰嘉華酒店登場，會議邀集大陸、歐美、香港、台灣、東南亞等各地區的學者進行研討。除了大陸前副外長樂玉成、香港前律政司司長鄭若驊外，還有大批東南亞各國、日韓與西方國家駐北京的外交官員參加，不少外交官們都在筆記本上振筆紀錄，凸顯各界的關注程度。

知名大陸南海智囊、華陽海洋研究中心理事長吳士存在開幕致詞時指出，南海歷史浩如煙海，「中國人民始終是南海諸島的主人，並且是唯一的主人」。他爬梳近現代以來南海諸島的歷史，表示曾有人說中國大陸在2009年第一次向聯合國提交九段線地圖，「我認為這是對歷史的無知」，他強調十一段線是1948年中華民國政府向世界正式公布。

吳士存並指出，中國收復南海諸島、恢復對其行使主權，構成二戰後國際秩序的組成部分，在紀念二戰勝利80周年之際，重溫這段歷史具重要現實意義。他並分析，川普第二任以來，美國在南海一貫政策和做法，基本還是拜登政府南海政策之延續，至於大陸與東協各國的「南海行為準則」磋商，則「面臨比較大挑戰」，雖已完成三輪審讀，但在一些核心分歧上仍難以取得突破，「未來陷入困局、停滯的可能性還不能低估」。

他還批評南海仲裁案是隨時可能引發南海動盪的一顆定時炸彈，「對南海仲裁案的批駁不能停，必須永遠在路上，必須斬草除根，否則南海永無安寧」。

大陸最高史學研究機構中國歷史研究院副院長李國強也發表「讓歷史照亮南海未來之路」的演講，著重談論明朝以降的南海的歷史經緯。主辦方也在會場外的長廊推出「南海諸島收復影像史料展」，呈現多種抗戰勝利後中國政府收復南海諸島的史料、地圖與影像紀錄，展覽多次出現「中華民國」字樣。

北京大學海洋戰略研究中心主任胡波指出，「今天在座很多外國同行、很多使領館官員，我跟大家解釋一下中國人為什麼這麼喜歡談歷史，因為對中國來講是非問題很重要」。他指出中共建政後跟有些國家發生了衝突，「戰爭已經打起來了中國還在糾結誰打了第一槍」，這是一個在很多人看來是稍微迂腐的事實，「但這就是中國行為模式」。

他並強調，二戰後中國收復被日本侵占的南沙各島礁，全面行使在南沙的主權，本身是戰後國際體系和國際秩序的一部份，「在這問題上國際社會是負有責任的，就是要支持中國的主張」。

場次結束的問答環節，胡波進一步指出，自己擔心周邊國家要破壞現狀，他斷言「中國現在不能再接受新的損失（島礁）」，若任一方再佔領新島礁，將致南海和平穩定的破壞。他說，南海現在能穩定很大程度係歸功於中國大陸的克制，而非美國作用。以大陸之能力和實力，「換成其他大國不會這麼處理問題」，但最後他說大陸也需要「被鼓勵」，「做那麼多克制，國際還在說我們擴張」，「時間一長中國可能也絕望，可能就換一條路徑了」。

另，華陽海洋研究中心特聘研究員周健表示，中日和約（陸稱「日台條約」）寫入了台灣澎湖、西沙、南沙等內容，間接也是對中國擁有台灣澎湖、西沙、南沙的認定；其餘與會之大陸學者則多從各個角度批駁南海仲裁案，並以南美洲、非洲等區域的相關爭端案例為佐證。兩位台灣學者則從國際法律、地緣政治層面進行解析。

兩場次的最後，有來自東南亞的外交官提問，除了磋商跟仲裁，是否還有別的爭端解決機制？也引起現場學者不少討論。

外交官 南海仲裁 北京大學

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