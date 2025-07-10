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國台辦批漢光演習 陸委會：國防實力是保證現狀關鍵

中央社／ 台北10日電
中國大陸國台辦昨天批評國軍舉行的漢光演習。陸委會今天表示，有強大的國防實力，才是保證台灣現狀的最佳關鍵。圖為陸委會副主委梁文傑。聯合報系記者陳政錄／攝影
中國大陸國台辦昨天批評國軍舉行的漢光演習。陸委會今天表示，有強大的國防實力，才是保證台灣現狀的最佳關鍵。圖為陸委會副主委梁文傑。聯合報系記者陳政錄／攝影

中國大陸國台辦昨天批評國軍舉行的漢光演習陸委會今天表示，有強大的國防實力，才是保證台灣現狀的最佳關鍵。

國軍「漢光41號」實兵操演9日至18日展開10天9夜24小時連續操演，被稱為是史上最長的漢光。國台辦昨天回應宣稱，民進黨政府妄圖「以武謀獨」、「備戰謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定。

陸委會今天舉行例行記者會，發言人梁文傑表示，國台辦的說法都是老生常談，但是出現的一個新名詞叫做「備戰謀獨」，意思是台灣備戰也是搞獨立。

他說，台灣從1949年以來就維持高度有效的軍隊，國防實力在世界上排名一向名列前茅，台灣備戰多年現在又被突然說是在謀獨，「這不是很奇怪嗎？」

梁文傑表示，對中國大陸而言，似乎台灣連有國防與軍隊都不行，「這是我們不能接受的」。有強大的國防實力，才是保證台灣現狀的最佳關鍵。

另外，總統賴清德日前指示教育部深化學子對中國威脅的識讀教育。教育部昨天指出，目前已有13篇補充教材完成初步審查，編輯團隊正在修正中，9月開學後將陸續上路。

梁文傑對此表示，這是屬於教育專業的部分，陸委會沒有參加編審工作，但是會適當提醒，多年來兩岸關係的性質有一些解釋上的變化。

梁文傑舉例，比如過去很多的部會會解釋，中國大陸人民也是中華民國國民，這種說法被很多法院所採用。但是這樣的解釋，因為行政院已發函各部會這樣的解釋失去效力，只有具中華民國國籍的人才是中華民國國民。

他說，希望在編寫教材的時候能夠注意到現在法律解釋上面的變化，因為多年的法治與司法實踐上會有所不同，這是陸委會會提醒注意的。

陸委會 漢光演習 梁文傑

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