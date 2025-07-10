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陸委會定調不建議辦金廈泳渡 金門縣府表態了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
有16年歷史的金廈泳渡，陸委會今天在例行記者會上定調，已向體育署提供「不建議辦理」的意見。金門縣副縣長李文良回應，我們只能表示遺憾，一切尊重中央的意見。聯合報系資料照
有16年歷史的金廈泳渡，陸委會今天在例行記者會上定調，已向體育署提供「不建議辦理」的意見。金門縣副縣長李文良回應，我們只能表示遺憾，一切尊重中央的意見。聯合報系資料照

有16年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」，原訂本月26日登場。對此，陸委會今天在例行記者會上定調，已向體育署提供「不建議辦理」的意見，並指出考量因素包含水域安全等風險。金門縣副縣長李文良回應，若中央政策如此，我們只能表示遺憾，一切尊重中央的意見。

陸委會副主委梁文傑今天指出，泳渡活動屬體育交流，由金門縣府向體育署申請，陸委會並未直接發文給金門；但對此類兩岸接觸活動，陸委會立場為「不建議辦理」。

「一切尊重中央的意見」，李文良表示，目前還沒收到任何公文訊息，但這是中央的權責，且這案子在舉辦過程中，還需要中央駐金單位的協助，所以如果政策是這樣定的，我們只能表示遺憾，確實要尊重中央最後的決定。

李文良透露，其實縣府目前針對准與不准的不同情況預做兩套應變準備，但具體要等公文書，才能作最後的依據。他提及，今年是輪到大陸主辦，我們只是負責協助與接待；至於金廈泳渡的台灣選手，縣府尊重選手們的決定，雖然金廈泳渡停辦，但非常歡迎他們來參加海上長泳，順便來金門走走。至於大陸選手過來參加海上長泳，他說，如果陸委會是贊成的，我們也歡迎陸籍選手來參加。

金門縣教育處說明，前天有發文給體育署，請他們針對金廈泳渡是否辦理於11日前回覆，以利他們後續作業，但還沒收到任何回覆，一切等收到體育署公文，縣府才會對外做統一的說明，與後續善後作業。據了解，下周縣府也會召開相關籌備會，屆時將有定案，會對外正式做說明。

金門體育會則低調表示，一切配合縣府決策處理，並著手安撫近百名已報名的台灣選手與教練，目前傾向照原程序走，但後續要看縣府對此活動的契約變更方向來進行。

體育 陸委會 金門 梁文傑 廈門

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