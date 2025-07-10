陸駐美大使謝鋒：中美可以成為夥伴和朋友

大陸駐美大使謝鋒10日於2025年「鼓嶺緣」中美青少年合唱周開幕式致辭時表示，中美可以成為夥伴和朋友，應該增進各領域交流與合作，尤其需要排除各種干擾和破壞。希望兩國青年謳歌和平萬歲、友誼長存，立志永不為敵、共築和平，為破解「泛安全化困境」、跨越「修昔底德陷阱」貢獻光和熱。

據大陸駐美大使館10日消息，謝鋒首先表示，「鼓嶺緣」是中美人民跨越百年的真摯情誼，也是中美關係穩定健康可持續發展的寶貴財富。中美兩國約20支合唱團、1000多名青少年相聚在此，重溫來時路，共唱一首歌，相信將續寫更多新時期的「鼓嶺故事」。

他表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，中美為和平與正義而戰的歷史應該銘記，經受血與火考驗的友誼值得珍惜。當今世界很不太平，地緣衝突此起彼伏，冷戰思維捲土重來，國際和平事業任重道遠。歷史反復證明，窮兵黷武帶不來持久和平，無論是冷戰、熱戰還是關稅戰、科技戰都不會有贏家。

謝鋒提到，中美作為兩個大國，和平共處是理所應當，維護世界和平是責任擔當。青年一代是繼續享受和平紅利，還是重回弱肉強食的叢林世界，取決於我們今天的選擇。

他列舉多項中美青年近年在合唱團、運動和旅行等各方面的交流互動，並指地緣政治逆風阻不斷中美人民的雙向奔赴，麥卡錫主義終將被掃進歷史的垃圾堆。期待兩國青年互學互鑒、相知相親，讓傲慢與偏見無處遁形，讓中美友誼的種子生根發芽。

他最後表示，閩南經典歌曲唱到，三分天注定，七分靠打拼，愛拼才會贏。國際形勢風雲變幻，中美關係不會一帆風順，但弄潮兒向濤頭立，風高浪急恰是破浪者大顯身手的舞台。自古英雄出少年，長江後浪推前浪。中美青年攜手同行，必將大有可為，也將大有作為。

大陸國家主席習近平去年也曾向2024年「鼓嶺緣」中美青年交流週周致賀信，指中美關係的未來在青年，希望雙方交流傳承中美友好，為中美關係健康穩定發展貢獻力量。