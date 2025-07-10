陸創新詞「備戰謀獨」批漢光演習 梁文傑：絕不接受

國軍漢光41號演習9日起登場，大陸國台辦昨抨擊是「花架子」，還稱我妄圖「以武謀獨」、「備戰謀獨」。陸委會副主委兼發言人梁文傑10日回應表示，陸方說法多是老生常談，但此次多了一個新名詞「備戰謀獨」，似乎對對岸來講，台灣連國防都不能有，這是絕對不能接受的。

梁文傑認為，陸方此次說法，除了原先的「依美謀獨」、「以武謀獨」外，還多了一個新名詞「備戰謀獨」，意思是說台灣備戰也是要謀獨。

對此，梁文傑強調，台灣自1949年以來，就維持高度有效的軍隊，國防實力在世界排名一向名列前茅，備戰了這麼多年，現在突然說「備戰謀獨」，「這不是很奇怪嗎？」

梁文傑說，現在似乎對對岸來說，台灣連國防、有軍隊都不行，這是我們絕對不能接受的，有強大的國防實力，才是保證台灣現狀的關鍵。

另，就CNN報導公布一段美國總統川普在募款餐會上的錄音，稱他曾對大陸國家主席習近平發出警告，如果攻台將炸爛北京。梁文傑僅簡短回應說，「這樣的報導我們就不評論了」。

至於有媒體報導，一名音樂家受邀赴陸演出，卻被要求喊「我愛黃河、我愛中國」。梁文傑表示，類似案例非常多，基本上都是中共拿統戰預算出來，邀請人參加，目的就是為了宣傳，要求一定要「說一些什麼話、唱一些什麼歌」，甚至報導你沒有說過的話等，提醒大家須有高度防備心，「不需要接受的招待，就不要接受」。