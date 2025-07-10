快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

陸創新詞「備戰謀獨」批漢光演習 梁文傑：絕不接受

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
圖為漢光演習登場前，賴清德總統前往台中勗勉陸軍砲兵第85指揮部，為國軍加油。（圖／總統府提供）
圖為漢光演習登場前，賴清德總統前往台中勗勉陸軍砲兵第85指揮部，為國軍加油。（圖／總統府提供）

國軍漢光41號演習9日起登場，大陸國台辦昨抨擊是「花架子」，還稱我妄圖「以武謀獨」、「備戰謀獨」。陸委會副主委兼發言人梁文傑10日回應表示，陸方說法多是老生常談，但此次多了一個新名詞「備戰謀獨」，似乎對對岸來講，台灣連國防都不能有，這是絕對不能接受的。

梁文傑認為，陸方此次說法，除了原先的「依美謀獨」、「以武謀獨」外，還多了一個新名詞「備戰謀獨」，意思是說台灣備戰也是要謀獨。

對此，梁文傑強調，台灣自1949年以來，就維持高度有效的軍隊，國防實力在世界排名一向名列前茅，備戰了這麼多年，現在突然說「備戰謀獨」，「這不是很奇怪嗎？」

梁文傑說，現在似乎對對岸來說，台灣連國防、有軍隊都不行，這是我們絕對不能接受的，有強大的國防實力，才是保證台灣現狀的關鍵。

另，就CNN報導公布一段美國總統川普在募款餐會上的錄音，稱他曾對大陸國家主席習近平發出警告，如果攻台將炸爛北京。梁文傑僅簡短回應說，「這樣的報導我們就不評論了」。

至於有媒體報導，一名音樂家受邀赴陸演出，卻被要求喊「我愛黃河、我愛中國」。梁文傑表示，類似案例非常多，基本上都是中共拿統戰預算出來，邀請人參加，目的就是為了宣傳，要求一定要「說一些什麼話、唱一些什麼歌」，甚至報導你沒有說過的話等，提醒大家須有高度防備心，「不需要接受的招待，就不要接受」。

梁文傑 國防 北京

延伸閱讀

金廈泳渡恐停辦 金縣府：待收公文後配合辦理

民團要求陸配補繳證明道歉 陸委會：不確定有什麼道歉的必要

以拖延戰術逃避回大陸除籍？陸委會：以後會非常嚴格執行

國台辦批大罷免 梁文傑酸：以為是在野黨發言人

相關新聞

李大維曝有人電告北京阻兩岸破冰 梁文傑坦言：不意外

前海基會董事長李大維近日出版新書《和光同塵》，內容稱2016年時任總統蔡英文就職演說後，陸方智庫反應正面，兩岸有望破冰，...

最小15歲！港警國安處：抓獲「香港民主建國聯盟」4人 該組織在台成立

港警國安處宣布抓獲「香港民主建國聯盟」成員，拘捕4名男子，年齡最小的15歲，最大的47歲，這些人被扣查中。警方指控他們涉...

陸委會：金廈泳渡不建議辦理 金門海上長泳樂見其成

陸委會發言人梁文傑今天表示，去年開始中國大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，因此不建議辦理金廈泳渡；對於金門海上長泳活動則...

中日外長吉隆坡會談 王毅：兩國關係呈現改善發展

中國外交部長王毅今天在馬來西亞吉隆坡與日本外相岩屋毅會談。王毅指兩國關係近期呈現改善發展態勢；日媒則報導說，雙方可能確認...

香港《同性伴侶關係登記條例草案》16日將首讀

香港政制及內地事務局2日向立法會提交文件指出，政府建議透過立法方式，設立同性伴侶登記機制。該局向香港立法會提交《同性伴侶...

陸駐美大使謝鋒：中美可以成為夥伴和朋友

大陸駐美大使謝鋒10日於2025年「鼓嶺緣」中美青少年合唱周開幕式致辭時表示，中美可以成為夥伴和朋友，應該增進各領域交流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。