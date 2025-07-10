李大維曝有人電告北京阻兩岸破冰 梁文傑坦言：不意外

前海基會董事長李大維近日出版新書《和光同塵》，內容稱2016年時任總統蔡英文就職演說後，陸方智庫反應正面，兩岸有望破冰，但有台灣「政治人物」電告北京不應接受，雖未點名是誰，但引發討論。對此，陸委會副主委梁文傑10日表示，「我們基本上尊重他所寫的內容」，並稱「真有其事的話，我們並不會感到很驚訝」。

梁文傑10日以發言人身分主持陸委會例行記者會，就李大維新書內容引發討論，他回應說，關於李大維董事長所寫的回憶錄，「我們基本上尊重他所寫的內容」。

梁文傑說，我們也並沒有特別的評論，但以內容來看，如果「真有其事的話，我們並不會感到很驚訝」。

至於媒體關切，大罷免將至，不少罷團結合反共訴求，是否評估陸方可能在近期藉機進行軍演。梁文傑認為，大陸現在要舉行任何軍事演習，其實跟什麼樣的訴求沒有太大關係。

梁文傑也稱，罷團主要訴求是對個別立委的不信任，這屬於台灣內政，誰應該被罷，誰不應該被罷免，這是由台灣人自己決定，如果對岸還要利用這些機會來做一些施壓的話，「那結果必然是不會如他們所願」。