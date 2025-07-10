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陸委會：金廈泳渡不建議辦理 金門海上長泳樂見其成

中央社／ 台北10日電
陸委會發言人梁文傑。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）
陸委會發言人梁文傑。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）

陸委會發言人梁文傑今天表示，去年開始中國大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，因此不建議辦理金廈泳渡；對於金門海上長泳活動則樂見其成，視為一般體育交流。

由金門縣政府舉辦的「2025金門海上長泳」與「第13屆金廈泳渡接力公開賽」，將於7月26日至27日舉行。上週傳出金廈泳渡因牽涉統戰疑雲今年恐停辦。

梁文傑今天在陸委會例行記者會上表示，金廈泳渡屬於體育活動，要先由金門縣政府向體育署申請，由體育署問陸委會意見。由於從去年開始，中國大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，現在對於水域安全問題必須重視各部門意見，陸委會不建議辦理。

梁文傑並表示，另一個金門海上長泳活動，「是在我們水域裡」，屬於一般體育專業交流，由體育署審認，「我們樂見其成」。

對於是否會有陸方人士申請來台參加金門海上長泳活動，以及政府的審核標準，梁文傑表示，如果主辦單位要邀請陸方選手參加活動，會當作一般的體育交流，這樣的交流活動非常多，只要在水域裡安全無虞都樂見其成。

媒體追問，去年海基會秘書長羅文嘉參加金廈泳渡開幕式，今年繼續舉辦的金門海上長泳是否會有海陸兩會的官員參加？政府會不會期待與陸方官員進行接觸？

梁文傑則回應，目前還未收到金門縣政府的邀請函，因此「不確定、不知道」。這個活動是由金門縣政府主辦，是在「自己的水域內」，所以跟兩岸沒有什麼關係。

體育 陸委會 金門 梁文傑

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