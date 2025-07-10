中日外長吉隆坡會談 王毅：兩國關係呈現改善發展

中國外交部長王毅今天在馬來西亞吉隆坡與日本外相岩屋毅會談。王毅指兩國關係近期呈現改善發展態勢；日媒則報導說，雙方可能確認將推進擴大兩國共同利益的「戰略互惠關係」。

王毅和岩屋毅為出席東南亞國家協會（ASEAN）相關外長會議而訪問馬來西亞，兩人今天舉行會談。

據中國外交部官網，王毅說，中日互為重要近鄰，兩國關係意義遠超雙邊。近期雙方各層級各領域交流互動日趨活躍，兩國關係呈現改善發展勢頭，這一局面來之不易，值得珍惜和鞏固。

他表示，「希望日方樹立客觀正確對華認知，秉持積極理性對華政策。中日四個政治文件就台灣問題作出明確規定，日方必須嚴格履行、言行一致，維護好兩國關係的政治基礎」。

據中國外交部官網引述岩屋毅說，日中關係近來取得積極進展，展現雙方關係應有的狀態。兩國有必要進一步加強溝通，減少分歧，擴大合作，推動日中戰略互惠關係穩定向前發展。

岩屋毅並表示，「日方在台灣問題上堅持1972年日中聯合聲明的立場沒有改變。今年是二戰結束80週年。日方將認真對待歷史，面向未來，繼續走和平發展道路」。

另據日本共同社，這次是兩國外長繼3月在東京之後再次會談。岩屋毅在會談開始時表示，「日中之間即便存在問題，也將通過加強溝通來推進關係」。王毅則展示了希望兩國關係繼續健全穩定發展的意願。

共同社並稱，兩國外長「可能確認為了構築具有建設性且穩定的日中關係，將推進擴大兩國共同利益的『戰略互惠關係』」。