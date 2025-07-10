諾魯總統赴廣東尋根謁祖：希望家鄉越來越好

南太平洋島國諾魯總統亞定（David Adeang）的母親擁有中國血統、外曾祖父是廣東江門人，他近日在廣東尋根謁祖及參訪交流，除了在家祠按照家鄉習俗祭拜先祖，還在查閱族譜時對於看到自己的名字感到警喜萬分。

據星島頭條報導，亞定此前表示，廣東是先輩的故鄉，他對這裡抱有特殊的感情，很高興繼去年之後再訪廣東。希望通過這次尋根之旅，持續促進兩國民間交往和人文交流，為瑙中開啟共同發展繁榮的新時代注入更多動力。

經有關部門走訪考證確認，亞定的外曾祖父司徒氏，祖籍廣東江門開平市赤坎鎮中股村忠心裡，其先祖在一百多年前下南洋謀生，後輾轉遷往諾魯發展。

據觀察者網，亞定一行計劃於7月6日至9日在廣東尋根謁祖及參訪交流。8日上午，亞定到位於開平市赤坎鎮的素庵居廬，為司徒氏五祖祠之一，也是司徒家族祭祀、懇親的重要場所，他前往位於頂樓的司徒家祠，按照家鄉習俗祭拜先祖，表達對先輩的緬懷與感恩，之後還在素庵居廬的對面植下一棵象徵家族根脈的榕樹。

在司徒氏圖書館，亞定查看族譜，在看到自己的名字後，他指著名字驚喜萬分。隨後，他參加了司徒氏圖書館數字閱讀平台的啟動儀式。亞定也與今年81歲的堂外祖母譚惠霞見面，她表示，「很開心能看到他，希望他能常回來看看」

中股村村委會主任司徒玩玲表示，聽說亞定要來村裡尋根的消息以後，村民們都很高興，有些人還特意從外地回鄉，希望來看看這位遠道而來的總統族親。