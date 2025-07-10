16年歷史兩岸官辦金廈泳渡 陸委會定調：不建議辦理

有16年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」，原定本月26日舉辦，陸委會日前稱涉水域安全問題，將審慎評估。如今，陸委會副主委兼發言人梁文傑10日定調說，因大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，陸委會提供給體育署意見是「不建議辦理」。

梁文傑10日主持例行記者會，就金廈泳渡是否如期舉行，會不會發公文給金門縣府？他首先解釋，陸委會沒有給金門發公文，因為金廈泳渡是體育活動，金門縣政府是向體育署申請。

梁文傑接著說，體育署有詢問陸委會的意見，因去年開始，大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，所以現在對於水域安全的問題，必須要重視各部門意見，因此，「我們是不建議辦理。」

至於和金廈泳渡同時舉辦的金門海上長泳活動，梁文傑表示，該活動是在我方的水域舉辦，為一般的體育專業交流，由體育署審認，陸委會是樂見其成。

媒體追問，若有陸方人是要來參加金門海上長泳活動，梁文傑重申，如果金門主辦單位要邀請陸方選手來參加，我們會把它當成一般體育交流，事實上這樣的交流活動非常多，只要在我們的水域內舉行且安全無虞，都樂見其成；但對於陸委會、海基會官員是否出席，他表示，目前還未收到邀請函，所以不確定，並指因該活動屬於金門縣府在我方水域內舉辦，「跟兩岸就比較沒有特別的關係了。」

上周，因傳出中央覺得統「戰意味濃厚」，要求金門縣府停辦金廈泳渡，梁文傑當時表示，因牽涉水域安全問題，將審慎評估。海基會副秘書長兼發言人黎寶文則認為，大陸方面在相關活動中存有政治計算，例如去年海基會秘書長羅文嘉出席時，本想跟對方官員互動，卻被巧妙迴避。