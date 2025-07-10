香港警方拘捕4人 涉嫌觸犯顛覆國家政權罪

香港警方今天公布拘捕4人，指他們涉嫌觸犯「港區國安法」的串謀顛國家政權罪，又指他們與在台灣成立的一個組織有關。

警務處國家安全處總警司李桂華下午在記者會上說，4人昨天被捕，全部是男性，由15至47歲，他們同屬一個名為「香港民主建國聯盟」的組織，分別為秘書長、評議會會員及普通會員。

李桂華說，警方搜證時找到一些電子設備，發現他們在香港的活動情況、一份催促美國制訂「香港政治犯救援計畫」的建議書，亦找到「港獨」、「藏獨」、「疆獨」的旗幟。

據指出，相關組織於去年11月在社交平台宣布成立，並招募黨員；今年2月15日，這個組織在網上召開記者會，宣布行動綱領，包括「滅共」、「光復香港」，又提出「臨時國旗和國歌」等，以及聲稱尋求國際聲援，並要為身處外地的港人提供軍事訓練。

今年7月1日，涉案組織在境外舉辦活動，期間有參與者踐踏中國國旗及香港區旗，又升起黑洋紫荊旗，以及播放「反送中」運動歌曲「願榮光歸香港」等。

李桂華又說，相關組織在台灣成立，網上記者會在台北舉行，又指被捕人士及相關組織透過穩密的通訊聯繫。

他說，4人觸犯的罪行十分嚴重，最高可被判終身監禁。