快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

陸在塞爾維亞辦全球華人促統大會 60國統促組織與會

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為去年的全球華僑華人促進中國和平統一大會在香港舉辦。新華社
圖為去年的全球華僑華人促進中國和平統一大會在香港舉辦。新華社

「2025年全球華僑華人促進中國和平統一大會」於當地時間9日，在塞爾維亞首都貝爾格勒舉行。陸方由大陸全國人大常委會副委員長、中國和平統一促進會副會長蔡達峰出席並講話，他喊話廣大港澳台同胞和海外僑胞，要堅定反「獨」促統，共同維護「一個中國原則」，共同捍衛二戰勝利成果。

新華社，今年的促統大會主題為「攜手同心促統一奮力共圓中國夢」，出席者來自全球近60個國家和地區的80多家統促會及相關組織，共400多人與會。

會上，據中方發布，有大陸全國台聯會長鄭建閩，中國駐塞爾維亞大使李明，以及大陸外交部、國台辦、中華中山文化交流協會等部門和單位代表，和來自港澳台地區及各大洲反「獨」促統代表人士等致詞。大會還通過了所謂《貝爾格萊德宣言》。

蔡達峰說，兩岸統一是大勢所趨、人心所向，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。

他喊話，面對新的形勢和挑戰，希望廣大港澳台同胞和海外僑胞，順應歷史大勢，堅守民族大義，堅定反「獨」促統，共同維護「一個中國原則」，共同捍衛二戰勝利成果，共同守護中華民族家園，共同謀劃兩岸綿長福祉，共同促進中外交流互鑒，在以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興進程中，堅定不移推進祖國統一大業。

就這場所謂的促統大會，據大陸官媒新華社，長期以來，港澳台和海外僑胞在全球100多個國家和地區成立了200多個統促會或類似組織，「自發組織」召開了22次「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，推動海外反「獨」促統運動深入展開，首屆於2000年8月在德國柏林召開。

不過，相較去年該大會在香港舉辦，今年見諸大陸官媒新華社篇幅較少。去年，新華社報導還刊出香港特首李家超，和各地統促會及各界人士的發言。

香港特首 新華社 外交部

延伸閱讀

台灣團結法案眾院闖關 參議員接棒提案捍衛台灣尊嚴

桌球／林昀儒險踢鐵板 WTT美國大滿貫賽激戰晉16強

亞洲生技大會 7月23日登場

溫網／連丟2盤卻死裡逃生 辛納因對手傷退晉級8強

相關新聞

日企控大阪萬博會中國館 尚欠6000萬日元工程款

據日本共同社報導，作為二級分包商參與「大阪．關西萬博會」中國館建設的日本奈良市某電氣工程公司社長9日在大阪府政府大樓舉行...

陸在塞爾維亞辦全球華人促統大會 60國統促組織與會

「2025年全球華僑華人促進中國和平統一大會」於當地時間9日，在塞爾維亞首都貝爾格勒舉行。陸方由大陸全國人大常委會副委員...

最小15歲！港警國安處：抓獲「香港民主建國聯盟」4人 該組織在台成立

港警國安處宣布抓獲「香港民主建國聯盟」成員，拘捕4名男子，年齡最小的15歲，最大的47歲，這些人被扣查中。警方指控他們涉...

甘肅幼兒園鉛毒風暴 聯合國兒童基金會表關切

中國甘肅省天水市近日爆發幼兒血鉛異常事件，聯合國兒童基金會對此表達關切，並稱即使少量的鉛暴露也有可能影響兒童身心健康

美國駐港代表傳有新人選 反送中時曾遭北京批評

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）即將卸任，據報導，其接任人選是伊迪（Julie Eadeh）；2019年...

中國科協發布新規 不得「窮大方」擺排場、禁止誇大學者水平

總部位於北京的中國科學技術協會（中國科協）近日公布9條規定，內容指向要整治當前科技社團的「不良風氣」，規定包括嚴格活動審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。