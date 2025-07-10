陸在塞爾維亞辦全球華人促統大會 60國統促組織與會

「2025年全球華僑華人促進中國和平統一大會」於當地時間9日，在塞爾維亞首都貝爾格勒舉行。陸方由大陸全國人大常委會副委員長、中國和平統一促進會副會長蔡達峰出席並講話，他喊話廣大港澳台同胞和海外僑胞，要堅定反「獨」促統，共同維護「一個中國原則」，共同捍衛二戰勝利成果。

據新華社，今年的促統大會主題為「攜手同心促統一奮力共圓中國夢」，出席者來自全球近60個國家和地區的80多家統促會及相關組織，共400多人與會。

會上，據中方發布，有大陸全國台聯會長鄭建閩，中國駐塞爾維亞大使李明，以及大陸外交部、國台辦、中華中山文化交流協會等部門和單位代表，和來自港澳台地區及各大洲反「獨」促統代表人士等致詞。大會還通過了所謂《貝爾格萊德宣言》。

蔡達峰說，兩岸統一是大勢所趨、人心所向，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。

他喊話，面對新的形勢和挑戰，希望廣大港澳台同胞和海外僑胞，順應歷史大勢，堅守民族大義，堅定反「獨」促統，共同維護「一個中國原則」，共同捍衛二戰勝利成果，共同守護中華民族家園，共同謀劃兩岸綿長福祉，共同促進中外交流互鑒，在以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興進程中，堅定不移推進祖國統一大業。

就這場所謂的促統大會，據大陸官媒新華社，長期以來，港澳台和海外僑胞在全球100多個國家和地區成立了200多個統促會或類似組織，「自發組織」召開了22次「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，推動海外反「獨」促統運動深入展開，首屆於2000年8月在德國柏林召開。

不過，相較去年該大會在香港舉辦，今年見諸大陸官媒新華社篇幅較少。去年，新華社報導還刊出香港特首李家超，和各地統促會及各界人士的發言。