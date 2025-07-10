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香港立場新聞案 前總編輯鍾沛權刑滿出獄

中央社／ 台北10日電

已停運的香港立場新聞」前總編輯鍾沛權去年被法院裁定「串謀發布煽動刊物」罪成立，被判刑21個月，今天刑滿出獄。

「立場新聞」母公司及前總編輯鍾沛權、前署理總編輯林紹桐去年被法院裁定「串謀發布煽動刊物」罪成立，鍾沛權被判囚21個月。鍾沛權因此前已被還押約11個月，扣除被還押的天數，他需再服刑約10個月。

林紹桐則因法官考慮到其病情，判處「可即時釋放」刑期，不需監禁。

香港01今天報導，鍾沛權今天刑滿出獄。香港警方機動部隊及傳媒聯絡隊人員，凌晨時到赤柱監獄外了解情況，兩輛便裝警員小汽車則先後抵達監獄。據了解，鍾沛權於清晨5時半左右，由其中一輛小汽車接載離開赤柱監獄。小汽車拉上窗簾，未能從車外看到鍾沛權。

鍾沛權的太太陳沛敏是前蘋果日報副社長，陳沛敏與多名前蘋果日報及壹傳媒高層被控違反國安法下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，目前仍被還押。

香港 立場新聞 監獄

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