盧思位李國蓓獲中國人權律師獎 面對打壓捍衛良知

為紀念中國當局打壓維權者的「709大抓捕」而設立的中國人權律師獎，本屆頒發給仍在獄中的中國律師盧思位以及持續面臨打壓的李國蓓，表彰他們對捍衛中國人權與社會良知的重要貢獻。

根據對華援助協會官網，709大抓捕10週年紀念活動暨第九屆人權律師節9日在東京大學舉行。這一屆選出兩位中國人權律師獲獎者，分別是盧思位和李國蓓。

據介紹，盧思位長期代理敏感人權案件，包括「12港人偷渡案」、成都4位市民悼念「六四」案等。他公開挑戰酷刑、不法羈押與各種侵害行為，始終將良知置於個人安危之上。

盧思位長期遭到監控與騷擾。2023年，他在寮國試圖與家人團聚時被捕，並被控「非法越境」，後入獄，預計今年8月將刑滿出獄。他的經歷也讓國際社會更加關注中國人權情勢的惡化。

本屆中國人權律師獎頒發給盧思位，表彰他對中國人權捍衛、法治信念與社會良知的重要貢獻。

另一位獲獎的李國蓓，自2014年為在黑龍江建三江被關押與酷刑對待的律師發聲以來，她便選擇為正義面對風險與壓力。在2015年大規模打壓維權律師的「709案」中，她挺身而出，為同行提供法律援助。

近年來，李國蓓為女性人權行動者李翹楚以及「白紙運動」紀錄片導演陳品霖辯護，揭露陳品霖在看守所中遭剝奪睡眠與新鮮空氣的情況，譴責法院非法阻撓律師權利。此外，她也揭露其委託人律師謝陽律師——在司法過程中遭受的羞辱與虐待。

709打壓期間，李國蓓被以「危害國家安全」為由禁止出境。今年，她所領導的畢易律師事務所也面臨年檢延誤。

頒獎詞說，李國蓓代表了無數堅持抗爭的女性人權律師，她們以智慧、無懼與韌性，在高牆之內、在有敵意的法庭之中，守護著法治那道微弱卻珍貴的光芒。

709大抓捕10週年紀念活動暨第九屆人權律師節由改變中國、人道中國、中國人權（Human Rights inChina）、對華援助協會、台灣的民間司法改革基金會、華人民主書院、台灣聲援中國人權律師網絡、日本的亞洲律師網絡（Asian Lawyers Network）等共同舉辦。

2015年7月9日起，中國公安當局在多達23個省份大規模逮捕、傳喚、刑事拘留、帶走、失聯、約談約300名律師、民間維權人士、上訪民眾及其親屬的事件，稱「709大抓捕」。

中國人權律師群體經過商議，將709這一天確定為中國人權律師節。